Tonitruant baptême du feu pour le Cyber-procureur Publié le mardi 12 septembre 2023 | Le témoin

Procès du journaliste Boukary Daou

On s’attendait à plus de discrétion et de sobriété de la part du nouveau procureur en charge de la cybercriminalité, mais on a eu droit à une entrée en matière tout aussi bruyante à défaut d’être zélatrice. Peu de gens pouvait imaginer, en effet, que la nouvelle structure à peine créée se taille la taille d’un soutien de la Transition comme premier gros client. Il s’agit, en l’occurrence, de Ben Le Cerveau qui était déjà en sursis après ses tonitruantes déclarations sur les allocations budgétaires de l’année en cours. Avec sa comparution flagrant délit, le nouveau cyber-procureur, M Coulibaly, fait la différence d’avec son prédécesseur en annonçant les couleurs d’un parquet moins sélectif dans la répression des excès délictuels commis sur les réseaux sociaux. Il lui reste, toutefois, à faire la différence sur un autre terrain en sortant le cyber-parquet de sa vocation initiale de bouclier du pouvoir. Or le baptême du feu du procureur Coulibaly lui donne l’air de marcher sur les traces d’Idrissa Touré avec les mêmes chefs d’inculpation qui prêtent à confusion faute d’unanimité sur leur esprit.



Rassemblées par la Rédaction