Combats à Bourem : les FAMa détruisent 46 terroristes et 20 pick-up Publié le mercredi 13 septembre 2023

L'État-major Général des Armées informe l'opinion que ce mardi 12 septembre 2023 aux environs de 09h20 mn, les FAMa ont repoussé une attaque complexe aux véhicules piégés de plusieurs terroristes à bord de plusieurs véhicules et à motos dans la localité de Bourem. La précision des renseignements a permis de combiner les actions aéroterrestres et mis en échec cette attaque.



Les terroristes rescapés en débandade dans leur fuite se sont repliés vers le Nord dans les secteurs de Agamor et Almoustarat en abandonnant plusieurs de leurs compagnons. Le ratissage est en cours et la situation est sous contrôle.



L'État-major Général des Armées rappelle que ce même 12 septembre 2023, vers 07h30, les FAMa ont ciblé un regroupement de véhicules terroristes au Nord-Est de Bourem en phase de préparations d'attaques contre nos forces et les civils dans le secteur. Une série de frappes a également visé une seconde

colonne en direction de Bourem et un regroupement de véhicules.



Le bilan cumulé provisoire des opérations de ce jour fait état de:



- Côté amis: 10 morts et 13 blessés, tous évacués sur Gao.



- Côté terroristes: 46 terroristes neutralisés identifiés dont 03 responsables à Bourem et alentours, plus de 20 pick-up détruits y compris ceux équipés d'armes.



Les Forces Armées Maliennes restent dans le noble esprit de leurs responsabilités de défense de l'intégrité du territoire national et de protection des personnes et leurs biens. Elles combattront des terroristes sans foi ni loi s'attaquant sans réserve à des civils sans défense.



L'État-major Général des Armées présente ses condoléances aux FAMa morts aux combats et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



L'État-major Général des Armées informe que la zone est sous haute surveillance opérationnelle et rassure de la poursuite des opérations.



Bamako, le 12 septembre 2023