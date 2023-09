EDM Douentza : Dans le creux de la vague - abamako.com

Suite à la dernière marche de protestation des forces vives de la région de Douentza, les techniciens de l’Energie du Mali (EDM sa) sont arrivés dans le dessein de dépanner les groupes thermiques.



Les populations étaient aux anges, espérant une résolution définitive du problème de délestages. Mais les espoirs ont été vite déçus. Le séjour des techniciens n’a pas réglé grand-chose, puisque le délestage a continué de plus bel. Un euphémisme pour ne point dire que le mal s’est empiré. Depuis quelques jours, tous les groupes sont retombés en panne, plongeant la ville dans l’arrêt total de la fourniture d’électricité.



Comme si cela n’était pas suffisant, les robinets sont à sec. Les installations de la Société malienne de gestion de l’eau potable (Somagep) sont affectées par la panne d’électricité.



Kéniéba :



Un jeune s’est noyé dans une rivière



Un drame a frappé la ville de Kéniéba. Un apprenti mécanicien de 17 ans a été emporté aux environs de 23 h par les eaux, suite à de fortes pluies ayant causé d’énormes dégâts. Baissou Garmé, se trouvait sur le pont de la rivière Doude, en forte crue. Aussitôt la triste nouvelle annoncée, la police et la protection civile ont été dépêchées sur les lieux pour mener des opérations de recherche et de sauvetage en dépit des conditions météorologiques difficiles. Malheureusement, son corps de Baissou Garmé a retrouvé seulement trois jours après et repose au cimetière de Somabougou.



Cet incident rappelle l’importance de la sécurité en période de fortes pluies et souligne le besoin de mesures préventives pour éviter la répétition de tel drame.