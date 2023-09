Douentza : Un mort, une femme enceinte blessée - abamako.com

News Région Article Région Douentza : Un mort, une femme enceinte blessée Publié le mercredi 13 septembre 2023 | L’Informateur

Le 05 septembre dernier, vers 16h, un véhicule effectuant un mouvement de référence médicale de Hombori vers Douentza, a été la cible de tirs de balles dans la zone de Dallah, à environ 2 km de ce village, et situé à 35 km de la ville de Douentza. Le véhicule transportait une femme enceinte qui, due à des complications, avait été référée à l’hôpital de Douentza pour une meilleure prise en charge. La mère, accompagnante de sa fille enceinte, a été tuée de ces tirs et 2 autres passagers dont la femme enceinte ont été blessés.



Nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée et à l’ensemble de la communauté.



Médecins sans frontière (MSF) a déploré dans un communiqué les violences sur les populations civiles prises en étau dans le conflit qui sévit au centre du Mali et appelle à leur protection et au respect de leur intégrité.



MSF intervient au Mali depuis 1985, en collaboration avec le Ministère de la santé, pour soutenir la politique de santé publique et fournir des soins de santé de qualité aux populations les plus vulnérables et les plus reculées.



Union régionale des travailleurs de Dioïla :



Abdoulaye Savadogo prend la tête



Samedi dernier a eu à Dioïla dans la salle de formation du Centre de santé de référence une assemblée constitutive de l’Union locale des travailleurs de Dioïla à l’issue de laquelle un bureau régional de 25 membres a été adopté à l’unanimité. Il est dirigée par Abdoulaye Savadogo Secrétaire général qui, épaulé des autres membres, aura une lourde tâche de procéder à la mise en place des bureaux locaux dans les 6 nouveaux cercles de la région (Dioïla, Fana, Béléko, Massigui, Mena et Banco) et dans les jours à venir.



Dioïla qui est désormais une Union régionale sera présente au prochain congrès de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) prévu en 2024.