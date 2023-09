BCEAO : Le chiffre de 3,00% à 3,25% - abamako.com

Soit une augmentation de 25 points de base, qui fait passer le principal taux directeur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) de 3,00% à 3,25%. La décision entre en vigueur à partir du 16 septembre prochain. Cette information a été donnée par l’institution suite à sa réunion ordinaire du 6 septembre dernier. Elle tombe dans un contexte marqué par des incertitudes croissantes, des pressions inflationnistes persistantes, une augmentation des conditions financières sur les marchés internationaux, et une moindre mobilisation de ressources extérieures. D’où la propension à prévoir et contrôler l’impact de ces facteurs de risque sur les perspectives macroéconomiques de l’Union en choisissant cette hausse.



Malgré ces défis, l’économie au sein de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) a maintenu sa trajectoire de croissance au deuxième trimestre de 2023, avec une projection de croissance économique pour l’année 2023 à 5,6%.



En ce qui concerne l’inflation, après avoir atteint 5,8% au premier trimestre 2023, le taux annuel a diminué à 4,0% au deuxième trimestre, puis à 3,4% en juillet 2023, selon les chiffres publiés par la BCEAO.



Par ailleurs, les crédits à l’économie ont connu une croissance soutenue, avec une progression de 16,2% en rythme annuel à la fin de juin 2023, après avoir atteint 16,6% à la fin de mars 2023. Cette tendance positive contribue au soutien de l’activité économique au sein de l’Union.



On nous signale que dans les mois à venir, le Comité de politique monétaire continuera de surveiller de près l’évolution des risques pesant sur les perspectives macroéconomiques et prendra, le cas échéant, les mesures nécessaires pour garantir la stabilité monétaire de la région.



Principal outil conventionnel de la politique monétaire, le taux directeur est le taux d’intérêt fixé par une banque centrale pour les prêts qu’elle accorde aux banques commerciales qui en ont besoin. Il influence le taux d’intérêt auquel les banques commerciales prêtent à leur tour à leurs clients, notamment les ménages et les entreprises. Dans la zone CFA, la Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest utilise, comme d’autres banques centrales, non pas un mais trois taux directeurs.