Primature : Le Premier ministre reçoit l'envoyé spécial du président sud-coréen pour l'Afrique Publié le mercredi 13 septembre 2023 | L'Essor

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a reçu en audience lundi dernier à la Primature, une délégation sud-coréenne conduite par l’envoyé spécial du gouvernement de la République de Corée du Sud pour l’Afrique, l’ambassadeur Hong Jin-wook, porteur d’un message du président Yoon Suk-yeol pour son homologue malien, le colonel Assimi Goïta.









L’envoyé spécial du gouvernement de la République de Corée du Sud pour l’Afrique présente le riz «High Grade» qui se récolte juste trois mois après la semence



Outre l’ambassadeur de la Corée du Sud au Mali avec résidence au Sénégal, Kim Ji-joon, la délégation était composée de hauts responsables du secteur public et privé coréens dont les représentants de Samsung électronic, Myauto. Après avoir félicité et encouragé les autorités de la Transition pour le combat acharné qu’elles mènent dans la lutte contre le terrorisme, le diplomate coréen a informé le chef du gouvernement de la candidature de son pays pour l’organisation de l’Exposition universelle 2030.



Pour laquelle, la Corée du Sud sollicite la voix du Mali lors de l’élection du pays d’accueil, prévue le 28 novembre prochain. En outre, l’envoyé spécial du président sud-coréen a informé le Premier ministre de l’organisation par son pays du premier Sommet Corée-Afrique qui se déroulera les 3 et 4 juin 2024 à Séoul.



Le haut diplomate sud-coréen a demandé au Premier ministre de transmettre l’invitation solennelle du président de la Transition le colonel Assimi Goïta par son homologue de la Corée du Sud, à participer à ce Sommet. Une rencontre qui, selon lui, permettra de renforcer les relations entre nos deux pays, 33 ans après l’établissement de leurs rapports diplomatiques. Mais aussi une occasion de développer les relations entre le continent africain et la Corée du Sud. À ce propos, l’ambassadeur Hong Jin-wook a souligné le dynamisme de l’Afrique qui dispose d’une des populations les plus jeunes au monde.



Le diplomate a expliqué au Premier ministre le bien-fondé de la volonté de son pays d’accueillir l’Exposition universelle 2030. Car, au-delà d’exposer «le savoir-faire coréen», l’objectif de l’Expo 2030 pour la Corée du Sud est de créer une plateforme de solutions mondiales, en traitant des sujets tels que la crise alimentaire, le changement climatique, la crise sanitaire, l’éducation...

La délégation sud-coréenne a saisi l’occasion pour présenter certains projets que le pays souhaite entreprendre au Mali, dans le domaine agro-industriel notamment la culture du riz «High Grade» qui se récolte juste trois mois après la semence. Mais aussi une autre qualité de riz précuit dans un emballage spécial capable de le faire bouillir en seulement 10 minutes avec de l’eau tiède. S’y ajoute un projet d’installation d’une usine de fabrication d’emballage des produits locaux destinés à l’exportation vers l’Europe et les États-Unis, dont l’expérience a été une réussite au Sénégal.

En réponse, le Premier ministre a exprimé son administration pour le modèle de développement de la République de la Corée du Sud. Un pays avec une petite superficie, moins de ressources minérales, avec une population très dense. Mais qui, grâce à un travail acharné, a su trouver sa voie pour s’imposer aujourd’hui comme une puissance, a relevé le chef du gouvernement.



Dr Choguel Kokalla Maïga a salué les efforts du gouvernement sud-coréen qui a d’abord organisé la sécurité de sa population et lutter efficacement contre la faim. Pour le locataire de la Primature, Séoul a surtout mis l’accent sur l’éducation des citoyens en mettant en place un système éducatif endogène qui compte parmi les plus performants au monde. Un système qui met l’humain au centre des préoccupations. Un modèle dont le Mali a besoin aujourd’hui pour parachever la refondation de son État afin d’amorcer le développement durable.



Le Premier ministre a rappelé les priorités du Mali qui tournent autour de la lutte contre le terrorisme et l’autosuffisance alimentaire pour les populations. À ce propos, Dr Choguel Kokalla Maïga a apprécié l’ensemble des projets présentés par ses visiteurs notamment celui portant sur la culture du riz de trois mois. L’envoyé spécial du gouvernement de la République de Corée du Sud a invité le Premier ministre à se rendre à Séoul pour une visite de travail avec son homologue sud-coréen.



Le pays hôte de l’Exposition universelle 2030 sera élu par les États membres du Bureau international des expositions (BIE), selon la règle «un État, une voix», lors de la 173è Assemblée générale de l’organisation prévue en novembre 2023 à Paris. Trois projets seront considérés par l’Assemblée pour l’élection du pays hôte de l’Exposition universelle 2030 : la République de Corée du Sud (pour Busan), l’Italie (pour Rome) et l’Arabie saoudite (pour Riyad). À noter que l’Exposition universelle 2025 aura lieu à Osaka au Japon du 13 avril au 13 octobre de ladite année. Pour rappel, la 1ère Exposition universelle fut organisée à Londres en 1851, à Hyde Park, au sein du Crystal Palace, conçu à cette occasion par Joseph Paxton.



Aboubacar TRAORE