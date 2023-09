Nécrologie : Salif Kéita sera immortalisé par l’Etat - abamako.com

Nécrologie : Salif Kéita sera immortalisé par l'Etat
Publié le mardi 12 septembre 2023 | Mali Tribune

Décédé le samedi 2 septembre dernier à Bamako à l’âge de 77 ans des suites de maladie, Salif Keïta “Domingo”, ancien président de la Fédération malienne de football également ancien ministre a été inhumé le mercredi 6 septembre au cimetière d’Hamdallaye à Bamako. Lors de l’oraison funèbre, l’engagement a été pris d’immortaliser le regretté Domingo, a annoncé la Fédération.



Les cérémonies funéraires du premier Ballon d’or africain se sont déroulées sur la place du Cinquantenaire de Bamako. C’était en présence du Premier ministre Dr. Choguel Kokalla Maïga, des anciens ministres, des membres du comité exécutif de la Fémafoot, des acteurs du football, des anciens footballeurs (maliens et guinéens), de personnalités publiques, des parents, amis et anciens collaborateurs du défunt ainsi que des supporters et sympathisants.



La cérémonie a été marquée par des hommages très émouvants retraçant la vie de l’illustre disparu en tant que bon père de famille, footballeur hors pair et bon opérateur économique.



Surnommé Domingo ou encore la Panthère Noire, Salif était une légende du football à la fois dans son pays et partout dans le monde comme illustre son riche parcours qui l’a amené à l’AS Réal de Bamako en passant par la France où il a fait les beaux jours de l’AS Saint-Etienne avec à la clé 3 titres de champion de France et 2 Coupes de France, du FC Valence en Espagne, du Sporting de Lisbonne au Portugal et de Celtic de Boston aux États Unis d’Amérique.



Le finaliste de la Can Yaoundé-72 a marqué les esprits et les temps en étant un des meilleurs footballeurs africains de tous les temps. En reconnaissance de tout le mérite de Salif Kéita, l’Etat du Mali a pris l’engagement de l’immortaliser dans les jours à venir à travers des actes dont la nature n’a pas encore été dévoilée.



Si le Centre de formation de football qu’il a créé porte son nom et que d’autres personnes ont baptisé leurs structures en son nom, Salif Kéita n’a pas encore d’édifice étatique portant son nom. “En ces moments de grandes tristesses, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’au monde du football. Nous partageons vos chagrins et vos douleurs. La mort de Salif Kéita ‘Domingo’ est une énorme perte pour le football malien. Que son âme repose en paix”, a mentionné Me Toubaye Koné, membre du C.E de la Fémafoot et représentant du président de la Fédération, Mamoutou Touré “Bavieux”, lors des obsèques.



Après des obsèques dignes de son rang, Salif Kéita a été inhumé au cimetière d’Hamdallaye à Bamako laissant derrière lui tout un monde inconsolable.



Alassane, avec la Fémafoot