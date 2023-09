Attaque du bateau de la COMANAF : Le bilan revu à la hausse - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Attaque du bateau de la COMANAF : Le bilan revu à la hausse Publié le mercredi 13 septembre 2023 | Mali Tribune

© aBamako.com par A S

Lancement de la campagne de navigation de la COMANAV à Koulikoro

La campagne de navigation de la COMANAV a été lancée le 16 Août 2016 à Koulikoro. Tweet

Jeudi 7 septembre, le grand bateau, Tombouctou de la Compagnie malienne de navigation fluviale (Comanaf) a été pris pour cible dans la Commune de Banikane, une zone comprise entre les villages de Chambou et Egayane dans le cercle de Gourma-Rharous. Depuis vendredi, le bilan ne cesse d’augmenter. Un agent de l’hôpital sous couvert d’anonymat dresse un bilan catastrophique qui frôle les 100 morts.



Ces dernières semaines, on assiste à une véritable recrudescence des attaques djihadistes dans le Nord du pays. Maintenant, ces groupes ne s’en prennent plus uniquement aux FAMa. Les civils ne sont plus épargnés.



Après l’attaque du petit bateau, Fihroun Ag Alinsar dans la zone d’Aka dans le cercle de Niafunké il y a une semaine, le jeudi 7 septembre 2023, le grand bateau Tombouctou qui quittait Gao pour rejoindre Mopti, a été pris pour cible dans la Commune de Banikane. Mais avant de lancer des roquettes, le bateau a essuyé d’abord des tirs des assaillants, selon un rescapé de cette tragédie nationale.



“Le bateau a commencé à essuyer les premiers tirs des assaillants à 10 h 20. La riposte des militaires à bord chargés de l’escorte, a été prompte et vigoureuse. Ce qui a calmé l’ardeur des assaillants au cours de ces premiers échanges de tirs. Ils se sont déplacés à quelques encablures pour se cacher dans une petite forêt d’eucalyptus située sur une dune qui surplombe le fleuve à un endroit qui forme un petit col”, a témoigné le rescapé.



Il ajoutera que “c’est là qu’un déluge de feu s’est abattu sur le bateau, mêlant crépitements d’armes légères et grondements assourdissants de roquettes. Malgré la riposte de l’escorte, le bateau a été fortement touché de la proue à la poupe provoquant un immense incendie qui s’élevait jusqu’aux deux étages supérieurs”, a-t-il ajouté.



Selon un autre rescapé de ce drame, au milieu de la panique, pour tenter d’échapper à cette effroyable attaque, beaucoup de passagers se sont jetés à l’eau qui est profonde à cet endroit, car c’est au beau milieu du fleuve. Parmi eux, on peut citer le commissaire du bateau et plusieurs membres d’équipage à bord.



Dans un communiqué, le gouvernement de la Transition a fait état de 49 morts côté civil et 15 militaires avant de décréter un deuil national de trois jours sur toute l’étendue du territoire.



Au moment où nous mettions sous presse, personne ne peut dire le bilan exact de ce désastre. De nombreux corps n’ont jusque-là pas été retrouvés, malgré les recherches qui continuent dans les eaux profondes. Tard dans la nuit de jeudi à vendredi du drame, une soixantaine de blessés ont été héliportés sur Gao, pour leur prise en charge au niveau de l’hôpital régional. Selon un agent de l’hôpital régional de Gao sous couvert d’anonymat le bilan frôle les 100 morts si on se réfère au premier bilan communiqué par le gouvernement sans oublier les disparus.



“A l’hôpital de Gao, nous avons lancé un SOS pour à la population pour un don de sang. Nous avons un manque de sang, les blessés succombent à leurs blessures faute de sang. Tous les agents de l’hôpital de Gao sont mobilisés pour sauver les blessés. Mais nos moyens sont limités”, a lancé l’agent de santé. S’agissant du bateau, tout a été calciné, il ne reste plus que la coque qui s’immerge sur le large de Chambou comme vous pouvez le constater sur la photo d’illustration.



Depuis des semaines, l’alerte a été lancée, que ce soit sur les réseaux sociaux et dans les radios, de l’imminence d’une possible attaque terroriste contre le bateau. Mais cette alerte de la population n’a pas été prise en compte ni par l’Armée malienne encore moins par les services des renseignements. Le jour même de l’attaque contre le bateau, deux piroguiers ont été assassinés par les djihadistes à Chambou. Ces derniers avaient refusé de les faire traverser de l’autre côté du fleuve où ils (jihadistes) devraient commettre cette attaque.



Ousmane Mahamane