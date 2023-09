Isobel Coleman, administratrice adjointe de l’USAID, en Tanzanie et au Malawi Soutien à la croissance économique inclusive, intelligente face au climat - abamako.com

Isobel Coleman, administratrice adjointe de l'USAID, en Tanzanie et au Malawi Soutien à la croissance économique inclusive, intelligente face au climat Publié le mercredi 13 septembre 2023 | Mali Tribune

L’administratrice adjointe de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international en visite depuis le 4 et jusqu’au 8 septembre, en Tanzanie et au Malawi dans le cadre du renforcement du travail du gouvernement américain visant à soutenir une croissance économique inclusive, intelligente face au climat. La visite est également axée sur le marché en Afrique, ainsi qu’une gouvernance démocratique forte qui fait progresser les libertés civiles et protège les droits de l’Homme universels.



En Tanzanie, l’administratrice adjointe Coleman, en collaboration avec le ministère américain de l’Agriculture, dirige la délégation du gouvernement américain au sommet du Forum 2023 sur les systèmes alimentaires en Afrique, la plus grande réunion mondiale des principales parties prenantes des systèmes alimentaires africains.



La délégation rencontrera les participants au Forum pour discuter de l’impact de la crise mondiale de la sécurité alimentaire en Afrique. Elle rencontrera également de hauts responsables du gouvernement tanzanien pour s’appuyer sur le partenariat croissant entre les Etats-Unis et la Tanzanie, un pays cible de Feed the Future, pour aider à briser le cycle de la faim et de la pauvreté en produisant davantage de nourriture, en améliorant la nutrition et en attirant des investisseurs privés.



L’administratrice adjointe se rendra aussi à Lilongwe, au Malawi, où elle rencontrera un éventail de partenaires et de parties prenantes pour mieux comprendre les défis macroéconomiques et les politiques économiques affectant les Malawites.



Lors de son séjour au Malawi, l’administrateur adjoint s’engagera avec des membres clés du gouvernement malawien pour renforcer l’engagement du gouvernement américain à promouvoir une croissance économique inclusive tirée par le secteur privé dans le pays.



Ibrahima Ndiaye