Roman de Ninga Sigui Siddick : Le chien et le lion Publié le mercredi 13 septembre 2023 | Mali Tribune

Samedi 9 septembre 2023 a eu lieu au Centre Djoliba, le lancement officiel du livre intitulé “le Père du lion était un chien ou les ombres du pouvoir” de l’écrivain ivoiro-malien, Ninga Sigui Siddick.



“Le Père du lion était un chien ou les ombres du pouvoir” est un roman de 148 pages divisé en trois grandes parties. Il s’agit de la mort, la résurrection et l’espérance.



Dans ce roman littéraire très engagé et profondément satirique, Ninga Sigui Siddick, journaliste, sociologue et enseignant relate une double histoire de vie.



D’abord, c’est l’histoire d’un homme qui a facilement gravi les échelons dans sa vie professionnelle et qui dans l’armée, avait droit de vie et de mort sur son entourage et qui vivait comme il entendait sans égard ni compassion. De l’autre côté, l’auteur rencontre l’histoire d’un enfant que tout prédisposait à une mort précoce ou à une vie de souffrance, de sa conception à sa naissance.



Bien que ce roman soit une fiction littéraire, tout de même c’est une œuvre engagée et profondément satirique. Car il fustige les comportements obscurs des dirigeants politiques surtout africains, qui semblent profiter de la naïveté, de la passivité ou de l’ignorance des populations pour les assujettir et les exploiter par le mensonge, la duplicité à travers un système pérenne.



Dans ce livre, M. Siddick se comporte comme un témoin de son époque. Il fait voyager les lecteurs et lectrices à travers le temps des régimes despotes et leurs mentalités.



A la fin de ce livre, l’auteur rêve vraiment d’une nouvelle Afrique politiquement, économiquement et culturellement libre, souveraine et autonome.



Pour le public qui a assisté à ce lancement au-delà de sa dimension romanesque, “le Père du lion” était un chien ou les ombres du pouvoir, se présente comme un instrument d’éveil de conscience et de sensibilisation sur la nature du pouvoir politique, mais aussi un bréviaire de pensées fortes nées des expériences professionnelles de l’auteur.



Ousmane Mahamane