Opinion : La nation endeuillée Publié le mercredi 13 septembre 2023 | Mali Tribune

C’est encore avec une réelle émotion et consternation que nous accueillons les terribles tragédies qui ont encore eu lieu dans notre pays. Le spectacle affligeant des ravages de la mort et des attaques terroristes, de même que la perte de nos valeureux soldats tombant par milliers sur les champs d’honneur victimes d’une guerre asymétrique ne peuvent nous inspirer que consternation et componction.



La nation endeuillée continue à pleurer ses morts. Nous tenons à adresser nos plus sincères condoléances et à exprimer notre compassion et notre solidarité profonde aux familles des victimes. Nous rendons aussi hommage aux braves et héros tombés sur le champ de bataille qui méritent à jamais notre reconnaissance et notre respect relatif à l’ultime sacrifice qu’ils ont accompli pour notre nation. Ce sacrifice consenti pour notre pays ne doit jamais être oublié.



Les populations désarmées de notre pays ne réclament que de meilleures conditions de vie. Nous demandons à nos autorités de prendre des mesures exceptionnelles à la hauteur des menaces auxquelles fait face notre Nation.



Le destin du Mali ne doit point basculer. Nous devons sortir de la crise et faire naître un nouveau Mali plus prospère qui fera la fierté des générations futures. Que Dieu nous bénisse tous dans ces efforts. Et, qu’Il assiste notre pays dans sa quête pour la paix et la réconciliation.



Cheick Boucadry Traoré