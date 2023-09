Butimage axe Fana-Kignan : Le Mouvement Siraba relance le débat - abamako.com

Butimage axe Fana-Kignan : Le Mouvement Siraba relance le débat Publié le mercredi 13 septembre 2023 | Mali Tribune

Après quelques moments de silence sur le bitumage de l’axe Fana-Kignan à Sikasso passant par Béléko et Tabarako, pour rejoindre la route de Sikasso-Koutiala, le Mouvement Siraba relance les débats. Le dimanche 10 septembre, le président Bazan Raphaël Coulibaly et son vice-président Diakaridia Mariko ont animé une conférence de presse dans ce sens. C’était à Magnambougou.



Le 27 mai 2015, lors de la déclaration de sa politique générale devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre feu Modibo Kéita citait parmi ses projets, le bitumage de la route Fana-Béléko-Kignan pour le développement de la zone riveraine.



Quelques années plus tard, au regard de la lenteur des travaux, le Mouvement Siraba a été mis en place. Et les membres se sont donné à fond par des conférences, des visites et concertations, des assemblées générales, entre autres. De 2018 à ce jour, le Mouvement Siraba a obtenu l’étude de faisabilité de deux lots sur trois de ladite route, a rappelé le vice-président, Diakaridia Mariko.



Aujourd’hui, le Mouvement revient à la charge à la suite du calvaire que traversent les populations de la zone depuis quelques semaines à cause de l’état de la route et le bac-bateau qui servait de traversée à Sorokoro qui s’est abimé bientôt trois semaines. “Si on quitte Béléko le matin, c’est le calvaire que l’on vit pour atteindre Fana. L’état de la route est dégradé. Et le bac de Sorokoro est venu compléter le reste. Tout est bloqué entre Kignan, Béléko et Fana”, a regretté un chauffeur usager de l’axe.



Les membres du Mouvement Siraba demandent le bitumage de ladite route plusieurs raisons : les échanges commerciaux avec les foires hebdomadaires de la zone animée par 21 communes riveraines, l’agriculture, l’élevage, la pêche. Sans oublier la production industrielle avec trois usines d’égrainage avec plus 400 000 habitants. “Il n’y a pas de développement chez nous sans cette route”, a martelé le vice-président, M. Mariko avant de citer les raisons d’évacuation sanitaire entre les centres de santé de la zone et le Centre de référence de Fana et les hôpitaux.



Le Mouvement se réunit le deuxième dimanche de chaque mois à Niamakoro chez Abdoulaye Fomba. Les responsables prient tous les ressortissants de la zone riveraine de l’axe Fana-Kignan de rejoindre Siraba pour l’atteinte de l’objectif. “Nous demandons aux autorités de bitumer notre route. C’est bien de réparer le bac bateau mais au final, il faut cette route”, a lancé M. Mariko, vice-président.



Koureichy Cissé