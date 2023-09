Gao : Le gouverneur met en garde des radios locales - abamako.com

Gao : Le gouverneur met en garde des radios locales Publié le mercredi 13 septembre 2023 | Mali Tribune

Alors que la situation sécuritaire dans le Nord du pays défraie la chronique, les médias, surtout locaux, ne manquent évidemment pas de choux gras. Dans cette situation d’abondance de nouvelles, certaines radios de proximité semblent s’emballer dans le traitement de l’information. En tout cas, c’est ce que laisse croire une lettre du gouverneur de Gao adressée au coordonnateur local de l’Urtel. Dans cette lettre, le chef de l’exécutif régional dénonce la diffusion par “certaines radios libres des propos de nature à démoraliser et à semer la psychose” au sein des populations pouvant dégénérer à des troubles à l’ordre public. Face à ce qu’il n’assimile pas à la “liberté d’expression”, le général de brigade Moussa Traoré a appelé au “respect des lois et règlements en la matière” sous peine de poursuites judiciaires.



JUSTICE : Ben le Cerveau risque-t-il gros ?



Mis sous mandat de dépôt pour atteinte au crédit de l’Etat, Adama Diarra semble mal barré face à la justice malienne. Celui qui est communément appelé Ben le Cerveau risque plusieurs années de détention. Alors que les rumeurs sur un emprisonnement de trois ans dont deux fermes s’amplifient, il pourrait encourir entre trois mois et deux ans et une amende de 24 000 à 240 000 F CFA. Mais le délibéré prévu pour ce jeudi permettra de lever toutes équivoques et de connaitre enfin la nature réelle des sanctions qui pourraient frapper ce bouillant défenseur de la Transition avant ses déboires avec la justice.



BATEAU TOMBOUCTOU : Près de 400 rescapés recensés



Dans son compte rendu sur le drame survenu sur le Bateau Tombouctou le jeudi 7 septembre, la direction générale de la Comanaf a dressé un bilan provisoire de l’attaque terroriste perpétrée contre le navire. A la date du samedi 9 septembre, la Comanaf recensait 382 rescapés en plus des éléments de l’escorte maintenus sur les lieux du sinistre. La direction a par ailleurs ajouté que ces centaines de rescapés ont été conduits à Rharous en provenance des lieux de l’accident. Pendant ce temps, le gouvernement annonçait une cinquantaine de victimes civiles et militaires.



ATTAQUE DU BATEAU : Les Aigles observent le deuil



En hommage aux victimes de l’attaque du Bateau Tombouctou, les joueurs de l’équipe nationale de football ont tenu à exprimer leur compassion. Lors de la réception du Soudan du Sud pour le compte de la 6e journée éliminatoire de la Can/Côte d’Ivoire-2023, le vendredi dernier, les Aigles ont porté un brassard noir en signe de deuil qui frappait le pays. Pour atténuer la douleur et apporter un peu de réconfort aux cœurs, l’équipe s’est largement imposée sur le score de 4 buts à 0 pour couronner sa qualification à la Can.



Rassemblées par A Cissouma