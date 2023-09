Nord du Mali: Des frappes aériennes de l’armée détruisent des véhicules et des combattants terroristes - abamako.com

Nord du Mali: Des frappes aériennes de l'armée détruisent des véhicules et des combattants terroristes Publié le mercredi 13 septembre 2023

L'Etat-major Général des Armées informe l'opinion que dans l'après-midi du 13 septembre 2023, les observations aériennes FAMa ont précisé et confirmé les informations faisant état de regroupements massifs de terroristes au Nord de Ber dans la région de Tombouctou, en préparation d'attaques complexes aux véhicules piégés contre les FAMa et les populations civiles, à l'instar de l'attaque ignoble du bateau Tombouctou le 07 septembre 2023.



Les frappes aériennes ont ciblé plusieurs véhicules, des motos et des combattants terroristes à 38 km au Nord-Est de Ber. Ces frappes trés concluantes avec la destruction des cibles sont en cours d'évaluation.



Par ailleurs dans cette même matinée du 13 septembre 2023, des missions de reconnaissance offensives et frappes dans le secteur de Almoustarat ont visé un regroupement terroriste avec la confirmation de la destruction de 03 véhicules avec les combattants estimés à plus de la dizaine, tous neutralisés.



Les Forces Armées Maliennes rassurent que la lutte contre les terroristes, sans foi ni loi, en perte de vitesse et dont les actions sont désormais orientées contre les populations innocentes sans défense, va se poursuivre.



La noble mission de la défense du territoire national et la protection des personnes et leurs biens continueront dans le strict respect du Droit International Humanitaire.



Les Forces Armées Maliennes informent que la zone est sous surveillance aérienne. Aussi, elles magnifient le soutien des populations dans cette lutte contre les terroristes.



Bamako, le 13 septembre 2023



LE DIRECTEOR DE INFORMATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES DES ARMEES,



LE DIRECTEUR







COLONEL SOULEYMANE DEMBÉLÉ