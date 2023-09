La Cédéao et l’Onu ne condamnent pas - abamako.com

Suite à l'attaque contre le bateau " Tombouctou" entre Gao et Tombouctou, ayant causé la mort de plusieurs personnes en majorité des civils. Les communiqués de condamnation juillet 20 ont fusé de partout, notamment des partis politiques, des organisations de la société civile, en passant par les communautés et regroupements du Mali. Et des pays comme le Sénégal, le Niger, la Russie, les États-Unis d'Amérique, de l'Algérie, le Danemark, l'Iran, la Mauritanie, la Délégation réma Bo de l'Union européenne, l'Union africaineet la Minusma. région d Mais nous n'avons vu aucun communiqué ni de la Cédéao ni de l'Onu.