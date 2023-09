Les noms de Ousmane Chérif Madani HAÏDARA et Mahmoud DICKO associés au scandale des ‘’faux’’ Arrêtés d’ouverture d’écoles privées - abamako.com

Les noms de Ousmane Chérif Madani HAÏDARA et Mahmoud DICKO associés au scandale des ''faux'' Arrêtés d'ouverture d'écoles privées Publié le mercredi 13 septembre 2023

Le rapport 2022 de l’OCLEI (Office central de lutte contre l’enrichissement illicite) est sans équivoque. Il est un véritable pavé dans la mare boueuse du secteur de l’éducation nationale au Mali.



Les enquêteurs de l’OCLEI ne sont pas allés d’une main morte pour indexer les caïmans qui infestent ladite mare depuis plusieurs années durant. Sans conséquences, aucune, pour eux-mêmes et pour leurs complices hissés très haut dans la hiérarchie de l’administration scolaire. En effet, le Rapport de l’OCLEI consacre un chapitre entier sous le titre : ‘’Des écoles avec des arrêtés présumés faux appartiennent à des agents de l’Education’’.



Il s’agit de ces Arrêtés dits de création ou d’ouverture d’écoles privées attribués à des personnes appelées promoteurs d’écoles. Et nombre de ces promoteurs d’écoles privées sont des fonctionnaires de l’Etat et certains sont des agents en activité au ministère de l’éducation nationale.



Et c’est justement à ce niveau que le Rapport de l’OCLEI cite des noms qui sont, nous semble- t-il, et

jusqu’à preuve du contraire, au-dessus de tout soupçon.



Ainsi donc, le nom du président actuel du Haut Conseil islamique, le très respectable Ousmane Madani

Chérif HAÏADARA est associé à la création du «Lycée Privé franco-arabe Ousmane Chérif Madani

Haidara » qui porte donc son nom. Il en est de même du «Lycée Privé Franco-Arabe Mahmoud Dicko»,

du nom de l’ancien président du Haut Conseil islamique.

Mais le plus important à retenir est que lesdits Arrêtés créant ces deux lycées figurent sur la longue liste

des supposés faux Arrêtés de création ou d’ouverture d’écoles privées au Mali.

Mais l’incongruité ne s’arrête pas

là, parce qu’en effet, les deux lycées

privés, celui portant le nom de

Ousmane Chérif HAÏDARA et celui

portant le nom de Mahmoud

DICKO portent le même numéro

d’Arrêté d’ouverture.

Nous tenons à votre disposition

cette longue liste de quelques 235



établissements privés d’enseignement secondaire, technique et professionnel qui ont été créés et ouverts sur la base d’Arrêtés supposés faux parce ayant été le résultat d’un usage de faux et de faux en



écriture.



Source: L’OBS