Face aux attaques terroristes perpétrées contre les populations civiles: le président Assimi Goïta sursoit aux festives du 22 septembre, les ressources financières réorientées à l’assistance aux victimes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Face aux attaques terroristes perpétrées contre les populations civiles: le président Assimi Goïta sursoit aux festives du 22 septembre, les ressources financières réorientées à l’assistance aux victimes Publié le mercredi 13 septembre 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Lutte contre le terrorisme : l`armée malienne reçoit plusieurs véhicules Blindés tactiques de combat et des BRDM-2, BTR-60 et BTR-70 modernisés

Dans le cadre de l’opérationnalisation des 19 Groupements Tactiques Interarmes (GTIA), le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a remis un important lot d`équipements et matériels militaires au Forces Armées Maliennes ce jeudi 27 avril 2023 à Kati. Tweet

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 13 septembre 2023, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.



A l’entame de la session, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Son Excellence le Colonel Assimi GOITA a marqué sa profonde affliction face aux pertes en vies humaines et aux blessés civils et militaires occasionnés par la série macabre d’attaques terroristes perpétrées contre les Populations civiles et les éléments des Forces de défense et de sécurité maliennes, à travers l’attentat sauvage et barbare contre le bateau << Tombouctou »>, les assauts sur les camps des villes de Bamba, Gao et Bourem, respectivement le 7, 8 et 12 septembre 2023.



Suite à ces évènements tragiques qui ont endeuillés notre Nation, le Conseil des ministres condamne avec la plus grande fermeté ces agressions lâches et odieuses contre le Peuple malien et réitère la volonté inébranlable des Autorités de la Transition à mettre tout en œuvre pour la défense nationale, la préservation de la sécurité et de l’intégrité des Populations et de leurs biens.



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, au nom des Autorités de la Transition et à son nom propre, salue la mémoire des martyrs de cette barbarie, présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a décidé de surseoir aux activités festives du 22 septembre 2023, marquant la commémoration de l’indépendance de notre pays, qui sera célébrée dans la sobriété et dans l’esprit du sursaut national.



A cet égard, il a instruit le Gouvernement d’orienter les ressources financières prévues pour lesdites activités à l’assistance aux victimes des actes terroristes et au soutien des populations endeuillées



M.S