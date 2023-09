célébration des 60 ans de l’UAJ : Le président Habib Sissoko à l’honneur à Casablanca - abamako.com

célébration des 60 ans de l'UAJ : Le président Habib Sissoko à l'honneur à Casablanca Publié le jeudi 14 septembre 2023 | Le Matin

Président du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) et, entre autres, responsable de la Zone II de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), M. Habib Sissoko était bien à l’honneur lors de la célébration au Maroc du 60e anniversaire de l’Union africaine du judo (UAJ) dont il est désormais l’un des présidents d’honneur.



A Casablanca (Maroc), le président Habib Sissoko a été distingué par l’Union africaine du judo (UAJ) pour ses services exceptionnels et son immense contribution au développement du judo en Afrique. C’était au cours d’un gala organisé mercredi dernier (6 septembre 2023) à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’UAJ. «Cette attestation de reconnaissance l’UAJ est décernée à Habib Sissoko pour ses services exceptionnels et sa contribution au développement du judo en Afrique», peut-on lire sur la plaquette du certificat.



Auparavant, le président Sissoko avait été désigné «Président d’honneur» de l’instance africaine de judo lors du congrès ordinaire tenu le 5 septembre à l’hôtel Mogador de Casablanca. Une légitime reconnaissance à un serviteur dévoué de cet art martial et acquis à vie au développement du sport et à la promotion des valeurs de l’Olympisme. Il a dédié cette double consécration à l’ensemble du Mouvement national olympique et sportif du Mali et à la grande famille du judo.



Et dans la foulée, le président du CNOSM a été élevé au grade de 7e Dan par la Fédération internationale de judo (FIJ) et l’Union africaine de judo (UAJ). Notons que Habib Sissoko a présidé avec succès l’UAJ de 2016 à 2021. L’Union africaine de judo a été fondée en décembre 1961 à Dakar (Sénégal) sous le nom de l’Union afro-malgache de judo.



Alphaly