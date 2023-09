Fondation FIBA : Hamane Niang va désormais assurer la présidence - abamako.com

Fondation FIBA : Hamane Niang va désormais assurer la présidence Publié le jeudi 14 septembre 2023 | Le Matin

Le président honoraire de la FIBA, Hamane Niang, a été désigné nouveau président de la Fondation Fiba samedi dernier (9 septembre 2023) lors de la réunion hybride du conseil d’administration. Président sortant de FIBA, Vieux Niang succède ainsi à un autre président d’honneur de la FIBA, notamment Horacio Muratore, pour la période 2023-2027. Il dirige un conseil d’administration de 15 membres, dont 3 femmes.



«Je suis fier d’accepter ce poste au sein de la Fondation FIBA qui a un formidable historique de 16 ans dans l’utilisation du basket-ball comme un puissant moteur pour faire une différence positive dans de nombreuses communautés à travers le monde» ! C’est la déclaration faite par Hamane Niang après le choix porté sur lui pour présider la Fondation Fiba durant la période 2023-2027.



«Avec mes collègues, membres du Conseil d’administration, je me consacrerai à faire en sorte que la Fondation FIBA continuel de se renforcer. L’accent restera mis sur l’utilisation du basket-ball comme une source importante et précieuse pour le bien ainsi que sur la préservation et l’amélioration du patrimoine culturel, l’héritage de notre sport fantastique», a ajouté le président sortant de Fiba (2019-2023).



Branche sociale et patrimoniale de la FIBA, la Fondation utilise le pouvoir du basket-ball pour initier un changement social positif et agir comme référence mondiale en matière de connaissances historiques internationales sur le basket-ball. Les deux piliers principaux sont «Basket-ball For Good» et «Cultural Heritage». Les priorités de «Basket-ball For Good» portent sur des projets à l’échelle mondiale qui exploitent le mini-basket-ball, le leadership des jeunes et l’impact communautaire. Les priorités du patrimoine culturel se concentrent sur le soutien et le développement des collections et des archives historiques du basket-ball, de la Maison du basket-ball «Patrick Baumann», de la communauté des historiens du basket-ball et du Temple de la renommée de la FIBA.



A noter que la Fondation FIBA a été fondée en 2008 par la Fédération internationale de basket-ball (FIBA). Sa mission est d’aborder le rôle du sport, en particulier du basket-ball, dans les domaines du développement communautaire, de l’éducation, de l’autonomisation des femmes, de la santé et du bien-être, ainsi que de la résolution des conflits. La Fondation est active dans la levée de fonds, en tentant d’attirer et de fidéliser de généreux donateurs. Ses objectifs doivent demeurer en tout temps purement d’intérêt public et ne doivent pas être à but lucratif. La Fondation mène ses activités en Suisse et dans le reste du monde en coopération avec les fédérations nationales et les zones FIBA.



Moussa Bolly