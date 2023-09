Police Nationale : Désormais 3 239 nouveaux sous-officiers prêts à dé¬fendre la patrie - abamako.com

L’Ecole nationale de la police «Amadou Touré dit Gandhi» a abrité la cérémonie de sortie de la 29e promotion des sous-officiers de la Police nationale jeudi dernier (7 septembre 2023). C’était en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de bri­gade Daoud Aly Mohammedine. A ses côtés le chef d’état-major gé­néral des armées et le Directeur général de la police, respectivement Général de division Oumar Diarra et Commissaire Général de brigade Soulaï­mane Traoré.



Ils étaient au nombre de 3 239 sous-officiers, dont 1 014 femmes, à prêter le serment pour dé­fendre la patrie. Cette 29e promotion des sous-officiers porte le nom de feu adjudant-chef Antanase Koné, sous-officier de la police ayant perdu la vie dans l’attaque terroriste contre le poste de contrôle de Hèrè­makono. «C’est en voulant sauver son véhicule équipé d’une arme col­lective, qu’il a reçu plusieurs balles et il a succombé des suites de ses bles­sures», a rappelé le Commissaire Général de brigade Soulaïmane Traoré. Et d’indiquer, «son exemple doit inspirer ces jeunes sous-officiers à lutter avec détermination pour en­diguer le fléau du terrorisme dans notre pays». L’élève sous-officier Kadia Traoré est le major de cette 29e promo­tion.



Alphabétisation : La valorisation des langues nationales au cœur des préoccupations maliennes



«L’Alphabétisation au service du peuple pour une meilleure valorisation de nos langues nationales» ! Tel était le thème cette année de la Journée Internationale de l’Alphabétisation célébré vendredi dernier (8 septembre 2023). Présidée par le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, la cérémonie a enregistré la présence des membres gouvernement, du gouverneur du District, du maire de la Commune III et des notabilités.



Pour la circonstance, M. Edmon Moukala (Chef du bureau et Représentant de l’UNESCO au Mali), a livré le message de la Directrice générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay, et a remercié les autorités maliennes pour leur engagement dans la promotion des langues nationales.



Il faut rappeler que depuis 1965, cette journée est célébrée chaque année pour rappeler aux décideurs et au public l’importance de l’alphabétisation en tant que facteur contribuant au renforcement de la dignité humaine et des droits humains. Elle permet également de faire progresser l’agenda de l’alphabétisation pour une société plus instruite et plus inclusive.



Bourem :



Les FAMa repoussent vigoureusement une attaque des terroristes et neutralisent 2 de leurs chefs



Contrairement à la propagande du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD), un groupe terroriste affilié à la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) va longtemps regretter d’avoir attaqué le camp des Forces armées maliennes (FAMa) à Bourem (Gao) où une cinglante défaite leur a été infligée dans la matinée d’hier mardi (12 septembre 2023). En s’attaquant à cette position des FAMa, les terroristes voulaient se venger d’une opération de l’armée qui a fait le vide autour d’eux la veille. Ils l’ont appris à leurs dépends puisque le bilan est lourd du côté des assaillants pilonné par l’aviation.



Responsables de cette attaque, Souleymane Ag Inawa et Abba Hamma Ag Acherif ont été tous les deux tués dans les combats.



Le bilan provisoire fait état de 20 véhicules de la CMA calcinées et le ratissage de l’armée malienne en cours au moment où nous bouclions cette parution.



