Chérif Ousmane Madane Haidara à propos de a recrudescence des attaques terroristes au nord: « Nous invitons les fidèles à prier pour le pays ce vendredi dans les mosquées»

Publié le jeudi 14 septembre 2023



À l’invitation de Chérif Ousmane Madane HAÏDARA, président du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM), une rencontre élargie aux leaders religieux chrétiens s’est tenue le mardi 12 septembre 2023 au siège du HCIM. L’objectif de la rencontre visait pour les leaders religieux à condamner les différentes attaques perpétrées ces derniers jours contre les populations civiles et les militaires. Dans un second temps, il s’agissait pour le président HAÏDARA et ses invités de lancer de message de paix à l’endroit des Maliens avant de les inviter à prier pour le retour de la paix. Sur ce point, le président du HCIM a invité tous les fidèles à faire des bénédictions pour le Mali demain vendredi lors (…)