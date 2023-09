Fête d’indépendance au Mali : les festivités du 22 Septembre suspendues - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Fête d’indépendance au Mali : les festivités du 22 Septembre suspendues Publié le jeudi 14 septembre 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Remise officielle du projet de la nouvelle constitution de la République du Mali par la Commission de finalisation au président de la Transition, Assimi Goïta

Tweet

Suite aux évènements tragiques qui ont endeuillés la nation, à travers l’attentat sauvage et barbare contre le bateau « Tombouctou », les assauts sur les camps des villes de Bamba, Gao et Bourem, respectivement le 7, 8 et 12 septembre 2023, le Président de la transition a décidé “de surseoir aux activités festives du 22 septembre 2023”.



Par conséquent, la Fête de l’Indépendance sera célébrée dans “la sobriété et dans l’esprit du sursaut national” a déclaré le communiqué du conseil des ministres du 13 septembre 2023.



A ce titre, Assimi Goïta a instruit le Gouvernement d’orienter les ressources financières prévues pour lesdites activités à l’assistance aux victimes des actes terroristes et au soutien des populations endeuillées.









L.L