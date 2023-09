Conseil des Ministres : le Mali adopte une nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la Corruption pour 2023-2027 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Conseil des Ministres : le Mali adopte une nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la Corruption pour 2023-2027 Publié le jeudi 14 septembre 2023 | aBamako.com

© Présidence par DR

Premier Conseil des Ministres du gouvernement Choguel K Maiga

Bamako le 16 juin 2021. Le président de la Transition, Assimi Goïta, a présidé son premier Conseil des ministres au palais de Koulouba, ce mercredi. Tweet

Lors de sa session du 23 août 2023, le Conseil des Ministres du Mali a pris une mesure cruciale en adoptant un projet de décret portant approbation de la Stratégie nationale de lutte contre la Corruption et de son Plan d'actions pour la période 2023-2027. Cette décision marque un engagement important envers la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance dans le pays.





La Stratégie nationale de lutte contre la Corruption vise à mettre en place des mécanismes opérationnels et efficaces pour lutter contre la corruption tout en respectant les Droits de l'Homme, ainsi que les principes d'éthique et de transparence. Elle repose sur quatre axes stratégiques clés, à savoir la gouvernance et les réformes, la prévention des faits de corruption, la répression et la réparation et la communication.







L.L