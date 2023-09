Conseil des ministres : le Mali veut renforce sa capacité de défense nationale en adoptant un nouveau statut pour la Réserve des Forces Armées et de Sécurité - abamako.com

Conseil des ministres : le Mali veut renforce sa capacité de défense nationale en adoptant un nouveau statut pour la Réserve des Forces Armées et de Sécurité Publié le jeudi 14 septembre 2023 | aBamako.com

Un pas significatif a été franchi pour renforcer la capacité de défense nationale du Mali avec l'adoption d'un projet de décret fixant le Statut particulier de la Réserve des Forces Armées et de Sécurité. Cette décision ouvre la voie à une mobilisation plus efficace des citoyens pour la défense de la Patrie, tout en renforçant les Forces Armées Maliennes (FAMa).



Le projet de décret découle directement de l'article 24 de la Constitution malienne, qui stipule que "la défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen". En vertu de cette disposition constitutionnelle, tous les citoyens âgés d'au moins 18 ans peuvent être mobilisés aux côtés des FAMa pour la défense nationale. Le décret est également élaboré conformément aux dispositions de l'Ordonnance n°2023-015/PT-RM du 21 mars 2023 portant Statut Général des Militaires, ainsi que de la Loi n°2016-038 du 07 juillet 2016 portant institution du Service national des Jeunes.



La Réserve des Forces armées et de Sécurité comprendra des réservistes qui ne font pas partie de l'armée active mais qui sont formés pour renforcer ou apporter leur soutien aux FAMa dans le cadre de la Défense nationale. Le projet de décret établit deux types de réserves distinctes : la réserve stratégique et la réserve opérationnelle.



La réserve stratégique regroupe les personnels du contingent du Service national des Jeunes ayant accompli le service militaire, des militaires dont la démission a été régulièrement acceptée, des militaires admis à faire valoir leur droit à la retraite et soumis à une obligation de disponibilité de cinq (05) ans, des volontaires ayant souscrit un engagement, ainsi que toute autre personne ayant accompli le service militaire. Notons que lorsque la réserve stratégique est mise à la disposition du Chef d'Etat-major des Armées, elle devient opérationnelle et prête à être mobilisée en cas de besoin.



Selon le communiqué du conseil des ministres du 13 septembre 2023, les réservistes mobilisés seront soumis au Statut général des Militaires ainsi qu'à toutes autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur régissant les militaires.



L'adoption de ce décret revêt une importance cruciale pour le Mali, car elle permettra de déterminer l’état des réservistes et les conditions de leur mobilisation, d’assurer les garanties d’un renfort capital en cas de crise, de catastrophe naturelle ou de guerre. Outre l’apport d’un haut niveau de compétences supplémentaires aux Forces armées et de sécurité, elle permettra d’encourager les jeunes à contribuer à la Défense de la Nation.







