"Atteinte au crédit de l'Etat" : Ben le Cerveau écope de 2 ans de prison Publié le jeudi 14 septembre 2023

2 ans de prison, dont un an ferme, c'est la sentence qu’a prononcé ce jeudi 14 Septembre le tribunal de la commune VI de Bamako, à l’encontre du “cerveau” du mouvement pro-junte dénommé Yerewolo-débout sur les remparts.



Selon, l’information fournie par le confrère Jeune Afrique, les avocats de l’activiste malien ont décidé de faire appel de la décision du tribunal.



Le mouvement Yerewolo appelle ses sympathisants au “calme” et à la “retenue”



Pour l’instant, aucun communiqué officiel n'a été publié par la plateforme. Toutefois dans une brève communication sur Facebook, le mouvement a exhorter ses sympathisants au calme et à la retenue.



Pour rappel, le membre du Conseil national de transition (CNT) avait été placé sous mandat de dépôt le 5 septembre pour « atteinte au crédit de l’État » après s’être prononcé contre une prolongation de la transition.



