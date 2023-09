Attaques terroristes du bateau "tombouctou" et du camp de bamba : le CDM “déplore le silence de la communauté internationale” - abamako.com

Le Collectif pour la Défense des Militaires (CDM) a regretté dans un communiqué, ce jeudi 14 Septembre 2023, “le silence coupable” de la communauté internationale, qui malgré les “pertes en vie humaines n’a pas daigné condamner” les actes terroristes du camp de Bamba et l’attaque du bateau “Tombouctou”.



En outre, le CDM a salué l’annulation des festivités de la fête d’indépendance, ainsi que la décision du Président de la transition de faire don des ressources financières allouées à ces activités aux victimes et populations endeuillées.





Le Collectif pour la Défense des Militaires a présenté ses condoléances aux familles des victimes civiles et militaires et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, le CDM a exprimé son soutien sans réserve à la Direction de la Compagnie Malienne de Navigation (COMANAV).



