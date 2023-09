Cote-D’Ivoire-Mali: Cheickna Demba et Mohamed Seyba Soumano ont joué leur partition - abamako.com

Cote-D'Ivoire-Mali: Cheickna Demba et Mohamed Seyba Soumano ont joué leur partition Publié le jeudi 14 septembre 2023

Le premier arrivé de Bamako et le second en poste international à Abidjan ont appelé lors de Côte

d’Ivoire VS Mali du 12 Septembre, à la mobilisation des supporters maliens. Un match

malheureusement interrompu pas la pluie .



Rencontrés lors de la séances d’entrainement des Aigles le lundi 11 septembre au stade Alassane

Dramane Ouattara, le vice-président de l’Unasam et l’ex-président du comité des supporters du

Stade malien, vainqueur de la Coupe Caf 2009 et ex-membre du comité exécutif de la Fémafoot, en

service à Abidjan, Mohamed Seïba Soumano, ont lancé un message de soutien et de mobilisation

des supporters à la veille du match international amical qui a opposé, le mardi 12

septembre, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, la Côte d'Ivoire au Mali.



A notre micro, les deux responsables ont salué la forte colonie malienne à Abdidjan autour

du Comité de supporters des Aigles de Côte d’Ivoire et l’ambassade du Mali ainsi que le

Haut conseil des maliens de l’extérieur, pour l’accueil réservé à la délégation sportive.

« Nous sommes là ce soir pour soutenir notre sélection nationale pour le match contre la

Côte d’Ivoire. Un match qui reste un match comme les autres. Nous avons lancé un appel

aux maliens tout court à se rendre au stade pour soutenir les Aigles.



Et ce dans la paix et le fair-play Avec le comité national des supporters des Aigles d’Abidjan réuni autour de l’ambassade, on avait pris des dispositions pour faciliter leur deplacement au stade. Tous,

ce mardi au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé. Tous derrière les Aigles », ont indiqué à

notre micro, Mohamed Seyba Soumano affirme de passage que ce genre de match à été

toujours un lien de cohesion sociale et Cheikna Demba.