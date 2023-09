Litige opposant la FEMAFOOT à Aliou Sangaré au tribunal du sport (TAS): Mamoutou Touré dit Bavieux donne mandat à son avocat Joêlle Monlouis pour défendre la FEMAFOOT - abamako.com

Litige opposant la FEMAFOOT à Aliou Sangaré au tribunal du sport (TAS): Mamoutou Touré dit Bavieux donne mandat à son avocat Joêlle Monlouis pour défendre la FEMAFOOT
Publié le jeudi 14 septembre 2023 | Nouvel Horizon

Le nouveau président de la Fédération Malienne de Football (FEMATOOT), M. Mamadou Touré dit «Bavieux», depuis sa cellule de la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako (MCA), a donné un mandat de représentation à son Avocat français afin que celui-ci représente la Fédération malienne de football (FEMATOOT) dans la gestion du litige l’opposant à M. Aliou Sangaré au niveau du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Pour rappel, M. Aliou Sangaré est l’un des deux (02) candidats qui avaient été recalés dans leur candidature à la course de la présidence de la Ligue de Sikasso, et qui a décidé de saisir le TAS à cet effet. La mission de l’Avocat français, Me Joëlle Montlouis, revient donc à défendre les intérêts de la FEMAFOOT dans cette (…)