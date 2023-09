Mobilisation des réserviste en temps de guerre, de crise ou de catastrophe naturelle: ’heure de l’appe au drapeau ! - abamako.com

Mobilisation des réserviste en temps de guerre, de crise ou de catastrophe naturelle: 'heure de l'appe au drapeau ! Publié le vendredi 15 septembre 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par S.A

Cérémonie de fin de formation militaire des admis à la fonction publique

Bamako, le 02 février 2023. Le Chef de l'État a présidé au 34e bataillon du génie militaire de Bamako, la cérémonie de présentation au drapeau des admis à la fonction publique de l'État et des Collectivités, ayant accompli leur service obligatoire au service national des jeunes (SNJ)



Les autorités de la transition se lancent dans l’anticipation en vue de renforcer l’effectif des forces armées maliennes à un trimestre du départ définitif de plus de 12 000 agents de l’ONU du pays. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens Combattants le colonel Sadio Camara , le Conseil des Ministres du mercredi 13 septembre a adopté un projet de décret fixant le Statut particulier de la Reserve des Forces Armées et de Sécurité. Cette procédure ouvre la voie aux recours aux citoyens dans la lutte pour la défense de la (…)