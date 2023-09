Défense nationale : Le pays peut désormais compter sur les réservistes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Défense nationale : Le pays peut désormais compter sur les réservistes Publié le vendredi 15 septembre 2023 | L’Essor

© Abidjan.net par AS

Cérémonie de départ de de 700 recrues pour la formation du SNJ

Bamako, le 5 septembre 2021 Le ministre de la jeunesse et des sports a présidé la cérémonie de départ de 700 recrues pour la formation du service national des jeunes (SNJ) Tweet

Le Statut particulier de la réserve des Forces armées et de sécurité maliennes, adopté par le Conseil des ministres mercredi dernier, prévoit une autre forme de mobilisation pour renforcer les effectifs.



Notre pays est à un tournant décisif face à l’évolution de la situation sécuritaire. Les autorités de la Transition entendent relever le défi et affirmer notre souveraineté qui se traduira par la présence des Forces armées maliennes (FAMa) sur toute l’étendue du territoire.



Compte tenu de l’immensité de la superficie du Mali, au-delà d’un équipement adéquat, les FAMa doivent pouvoir compter sur des réservistes pour les épauler en cas de nécessité.



Voilà pourquoi le gouvernement a décidé de s’appuyer sur les dispositions de la nouvelle Loi fondamentale pour se donner la possibilité d’appeler des citoyens sous le drapeau en cas de nécessité. En temps de crise, comme stipule l’article 24 de la Constitution, « la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Tous les citoyens âgés de 18 ans au moins peuvent être mobilisés aux côtés des Forces armées et de sécurité pour la défense de la patrie».



En effet, le Conseil des ministres a adopté mercredi dernier un projet de décret fixant le Statut particulier de la Réserve des Forces armées et de sécurité. Selon le communiqué du Conseil, ce statut est élaboré en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2023-015/PT-RM du 21 mars 2023 portant Statut général des militaires, ainsi que de celles de la Loi n°2016-038 du 07 juillet 2016 portant institution du Service national des jeunes (SNJ).



La réserve est constituée de personnes appelées réservistes n’appartenant pas à l’armée d’active, mais formées pour renforcer ou apporter un concours aux Forces armées maliennes dans le cadre de la défense nationale.



Pour parvenir à un résultat tangible, ce projet distingue deux types de réserves : stratégique et opérationnelle. La première, précise le communiqué du Conseil des ministres, est constitué des personnels du contingent du Service national des jeunes ayant accompli le service militaire, des militaires dont la démission a été régulièrement acceptée, des militaires admis à faire valoir leur droit à la retraite et pendant le temps où ils sont soumis à une obligation de disponibilité qui est de cinq ans. Sont également concernés des volontaires ayant souscrit un engagement et toute autre personne ayant accompli le service militaire. Lorsque cette réserve stratégique est mise à la disposition du chef d’état-major des armées, elle est dite opérationnelle.



Ainsi, les réservistes mobilisés seront soumis au Statut général des militaires et à toutes autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur régissant les militaires. À travers ce décret, il s’agira de déterminer l’état des réservistes et les conditions de leur mobilisation ; d’assurer les garanties d’un renfort de capital en cas de crise, de catastrophe naturelle ou de guerre. Mais également d’apporter un haut niveau de compétences supplémentaires aux Forces armées et de sécurité, et d’encourager les jeunes à contribuer à la défense de la nation.



Ce décret adopté en Conseil des ministres réaffirme la volonté inébranlable des autorités de la Transition de mettre tout en œuvre pour la défense nationale, la préservation de la sécurité et de l’intégrité des populations et de leurs biens. Lequel engagement doit être une affaire de tout citoyen dans le contexte de guerre, surtout face à la série macabre d’attaques terroristes perpétrées contre les populations civiles et les éléments des Forces de défense et de sécurité.



Oumar DIAKITE