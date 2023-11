Les promoteurs d’écoles privées agréés du Mali reçues par le ministre de l’éducation nationale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les promoteurs d’écoles privées agréés du Mali reçues par le ministre de l’éducation nationale Publié le lundi 13 novembre 2023 | le sursaut

© aBamako.com par MS

Inauguration de l`usine d`assemblage de PCS, tablettes et téléphones à Bamako

Bamako, le 17 juillet 2023. Le Premier ministre Choguel Maïga a présidé l`inauguration de l`usine d`assemblage de PCS, tablettes et téléphones à Niarela Tweet

C’est dans la salle de réunion du cabinet que le Chef du département a rencontré ce vendredi 10 novembre 2023, les Associations d’Ecoles Privées Agréés du Mali pour échanger sur la situation en milieu scolaire.



Les responsables des faîtières ont eu des échanges fructueux avec le Ministre en présence des membres du cabinet élargi du MEN.



L’ordre du jour de cette journée portait sur l’arrêt de travail de 120 heures observé par les promoteurs privés de l’enseignement secondaire et le paiement des arriérés des frais scolaires.



Pour l’un des présidents d’associations, Monsieur Boulkassoum Touré, la nécessité d’initier un cadre de concertation entre acteurs permettra d’aplanir bon nombre de malentendus.



L’autre président des associations d’écoles privées du Mali, Monsieur Modibo Kane Doumbia, a au nom l’ensemble des membres du groupement, remercié Monsieur le Ministre pour cette démarche qui consiste à trouver une issue favorable à leur revendication.



Le ministre a demandé aux partenaires d’apprécier les gros efforts qui sont faits au quotidien dans ce sens et de donner une chance aux négociations. Le ministre a salué l’esprit de cette démarche allant dans le sens de la recherche de solutions aux revendications des partenaires.



” Là où, il n’y a pas de dialogue, il n’y a pas d’attente”, a-t-il ajouté.



Dr Amadou SY SAVANÉ a réaffirmé son engagement à accompagner les partenaires en ne ménageant aucun effort, pour une école apaisée et à explorer tous les chemins qui mènent vers une solution.



Il convient de noter que ces différentes faîtières APEPM, APEPAM, ALPEPAM, GAPEPAM, APEPLMM, y étaient.



CELLULE DE COM-MEN