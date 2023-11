Coopération commerciale Mali-Etats-Unis : Une opportunité pour la diaspora malienne - abamako.com

Coopération commerciale Mali-Etats-Unis : Une opportunité pour la diaspora malienne Publié le lundi 13 novembre 2023 | Le challenger

© aBamako.com par MS

Les nouveaux ministres

Dans le but de renforcer les liens et de créer des opportunités d’investissement entre le Mali et les Etats-Unis, la Mission commerciale «usmdlc forum sounsoun bere» a initié une Semaine commerciale dont le lancement a été présidé le mardi 7 novembre 2023 au CicB par le ministre de la Jeunesse, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.



La Semaine commerciale de la Mission «usmdlc forum sounsoun bere», a été officiellement lancée le mardi 7 novembre 2023, au Centre International de Conférences de Bamako (CicB), sous la présidence du ministre de la Jeunesse, et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Citoyenneté, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. On notait la présence de l’ambassadrice des Etats-Unis, des représentants de la mission commerciale, des investisseurs et entrepreneurs locaux et étrangers.



Selon Mme Djilla Habibatou Nagnouma Traoré, Présidente de la Commission d’organisation de la Mission commerciale, c’est une opportunité à saisir pour les industriels, les innovateurs maliens, afin de découvrir le marché extérieur, un espace d’échanges de compétences en matière d’entrepreneuriat et d’investissement, pour attirer le monde vers Mali. «C’est une occasion de rassembler les pionniers de l’industrie, les esprits innovateurs et les acteurs locaux, pour explorer de nouvelles opportunités de nouvelles façon, de faire tout en élargissant nos horizons par l’ouverture des portes vers des marchés internationaux», a souligné Mme Djilla.



La semaine s’articule sur quatre objectifs, à savoir : échanger avec les experts et leaders des différents secteurs ; explorer les potentialités de la diaspora malienne et établir des connexions avec des partenaires internationaux ; créer des synergies et développer des idées nouvelles et novatrices ; explorer les avantages de la technologie dans le domaine du commerce.



Merlvin Prescott Foote, Fondateur et Président, Constituency for Africa, plaide pour le renforcement des capacités linguistiques. Il s’engage à «aider les Africains à apprendre l’anglais, pour renforcer les partenariats Afrique-Amérique».



Aider au lieu de demander de l’aide



L’ambassadrice des Etats-Unis a apprécié le sens des affaires des Maliens. A l’en croire, depuis la nuit des temps «le Malien aime acheter et vendre». Elle voit en le Mali en 2030, un pays contributeur au développement mondial, par la mobilisation de ses propres fonds, «nous voudrons que le Mali au lieu de demander de l’aider, puisse aider d’autres.»



Le ministre de la Jeunesse a félicité les initiateurs de la semaine et remercié l’ambassadrice américaine pour son accompagnement et sa collaboration avec les autorités de la Transition. Ce qui va permettre de changer les regards sur le Mali. Il s’est étonné qu’un tel événement soit organisé sans une invitation spéciale adressée à la jeunesse qui est, selon lui, le moteur de tout développement.



Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a attiré l’attention des investisseurs sur le secteur des sports, cellui-ci regorge de potentialités à exploiter pour réduire l’immigration des jeunes.



Broulaye Koné, Stagiaire