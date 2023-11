Protection de l’environnement : INSPIR-Mali sur le chantier d’un plan d’action - abamako.com

Protection de l'environnement : INSPIR-Mali sur le chantier d'un plan d'action Publié le lundi 13 novembre 2023 | Le challenger

Les organisations membres de l’International Network for Social Protection Rights Mali, ont organisé un atelier les 7 et 8 novembre 2023 dans la salle de réunion de l’Union technique de la Mutualité malienne. Objectif : l’élaboration du plan d’action sur la protection de l’environnement.



Cet atelier de deux jours, a regroupé les représentants des organisations membres du Réseau International Network for Social Protection Rights Mali ainsi que les coordinateurs techniques des organisations et projets.



Selon Wahab Touré, Président de l’INSPIR-Mali, l’objectif de l’atelier est de permettre aux participants de comprendre les textes, la Politique nationale, ses axes stratégiques et le plan de transition écologique du Mali, afin de contribuer à la protection de l’environnement. «Nous avons une mission dédiée à la protection de l’environnement en faisant des propositions à l’Etat pour qu’on puisse relever le défi de la protection de l’environnement. Dans ce domaine, le réseau participe chaque année aux activités d’assainissement, de plantation d’arbres, de gestion des déchets biomédicaux. Donc, l’atelier va réfléchir sur l’ensemble de ses interventions afin d’apporter une solution aux problèmes liés au changement climatique. Au Mali, on vit tout le temps maintenant avec les méfais de ce changement climatique, notamment les inondations, la sècheresse», a-t-il précisé.



Inondations, sécheresses, irrégularités de pluie



Ilère N’Gongang, gestionnaire du Programme Afrique de l’Ouest à We Social Mouvements (WSM), a félicité le partenaire INSPIR-Mali pour l’initiative. Il a également exprimé son inquiétude face à la dégradation de l’environnement liée au changement climatique. « L’humanité doit faire face au défi du changement climatique et du déficit du travail décent. Aucune région et aucun secteur d’activité, ne sont épargnés par les impacts négatifs du changement climatique, notamment les inondations, les sécheresses, les irrégularités de pluies. Dans le monde du travail, le changement climatique influe sur les conditions de travail, affecte les revenus des entreprises et impacte la productivité. Le changement climatique affecte la protection sociale en réduisant les emplois et en détruisant le secteur alimentaire. Donc les mouvements sociaux ont aussi un rôle à jouer pour protéger l’environnement en informant et sensibilisant les individus et communautés à travers les campagnes et les ateliers sur les problèmes environnementaux, leurs causent et leurs conséquences», a-t-il insisté.



Boubacar Idriss Diarra