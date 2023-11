Avancée de l’armée vers Kidal : les FAMa annoncent la destruction d’un véhicule blindé bourré d’explosifs de la Minusma détenu par les terroristes - abamako.com

Publié le lundi 13 novembre 2023

Avancée de l'armée vers Kidal : les FAMa annoncent la destruction d'un véhicule blindé bourré d'explosifs de la Minusma détenu par les terroristes

Dans sa mission de restauration de la souveraineté de l’Etat sur l’ensemble du Territoire national, les FAMa ont poursuivi leur mouvement stratégique dans la Région de Kidal. Dans leur progression vers la ville de Kidal, ils ont déjoué les séries d’embuscades de la coalition des Groupes Armés Terroristes (GAT) dans les zones accidentées de la région.



Les FAMa ont brisé et réduit avec une remarquable précision et sans difficultés majeures la résistance des GAT pendant une série d’escarmouches de petites intensités. Au cours de leur avancée sur Kidal, la vigilance des FAMa a permis de détruire, ce jour du 13 novembre 2023, un véhicule blindé de la Minusma, bourré d’explosifs, détenu par les terroristes.



Les FAMa rassurent les populations qu’elles progressent avec professionnalisme vers Kidal et disposent, à cet effet, de ressources nécessaires y compris la réserve d’emploi des forces pour l’atteinte des objectifs et minimiser les dommages collatéraux



MS

Source (FAMa)