Média: le directeur général de Canal+ annonce qu’une chaîne sera dédiée entièrement à la CAN Côte d’Ivoire 2023 ’’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Média: le directeur général de Canal+ annonce qu’une chaîne sera dédiée entièrement à la CAN Côte d’Ivoire 2023 ’’ Publié le lundi 13 novembre 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Canal

Tweet



Canal + veut dédier une chaine entièrement à la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite par le directeur général de Canal + Mali, Idrissa Diallo, ce lundi 13 novembre 2023, dans un grand hôtel de la capitale lors d’une conférence de presse consacrée à l’évènement et aux offres des fêtes de fin d’année.



Selon le directeur, Canal + consacre une chaîne dédiée entièrement à la CAN Côte d’Ivoire 2024 et tous les matchs seront en direct à partir de la formule Acces avant pendant et jusqu’au lendemain de la finale.



L’objectif de la conférence était aussi d’annoncer les offres afin de permettre à toutes les familles de profiter du meilleur de la télévision pendant les fêtes de fin d’année.



Pour poursuivre cette politique d’accessibilité et favoriser l’accès du plus grand nombre à son offre de télévision, CANAL+ profite de ces fêtes de fin d’année pour proposer le décodeur HD au tarif de 5 000 FCFA au lieu de 10 000 FCFA. Cette offre sera lancée du 14 Novembre au 26 Décembre 2023. En plus de cela, 30 jours seront offerts sur la formule TOUT CANAL+, également pour tout réabonnement à la même formule, une tombola pour couronner le tout. Un plan de service sera aussi lancé avec 250 chaînes à partir de la formule Acces à plus de 300 chaînes en HD, et canal+ CAN à partir de mi-décembre en HD+.



M.S