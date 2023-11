Choguel Kokalla Maiga : ‘‘Nous allons reprendre notre pays en main’’ - abamako.com

Choguel Kokalla Maiga : ''Nous allons reprendre notre pays en main'' Publié le lundi 13 novembre 2023

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga

La cérémonie d’ouverture du premier Forum sur le climat, la paix et la sécurité au Sahel, tenue ce jeudi

9 novembre 2023 à l’Hôtel Radisson de Bamako, a offert une tribune au Premier ministre le Dr Choguel

Kokalla MAIGA de décliner les principes intangibles de l’action publique au Mali (article 34 de Constitution) et les nouvelles bases de la coopération avec les partenaires et amis et Mali.



De la sécurité climatique à la sécurité physique, il n’avait qu’un petit pas pour le tribun pour qui la re-

cherche de solutions durables aux problèmes climatiques exige une réponse collective et coordonnée,

avec un engagement indéfectible en faveur de la paix et du développement durable. Le Mali, a-t-il dit,

souscrit à un Sahel en paix, stable et prospère.



Le nouveau Mali, au-delà des engagements climatiques, s’engage à travailler en partenariat avec les

pays voisins en bonne intelligence, les amis et partenaires internationaux, et tous ceux qui partagent sa

vision, à travers le nouvelle réorientation des relations de coopération, conformément à l’article 34 de la

Constitution du Mali, qui dispose que « l’action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l’Etat, des choix souverains du Peuple et la défense de ses intérêts du peuple».



C’est le lieu pour le Chef du gouvernement de donner des gages d’assurance à tous que le Mali n’est



l’ennemi de personne. Mais que le Mali souverain n’entend plus sous-traiter sa sécurité et sa souveraineté. «On ne peut plus parler au Mali par procuration. Celui qui veut travailler avec le Mali, qui est ami à tout le monde, il vient, nous travaillons. Celui qui veut nous aider ou bien il veut faire des affaires avec nous pour faire du gagnant-gagnant, on va le faire. Nous sommes amis à tous les peuples du monde», a martelé le Premier ministre.



Pour ce qui des opérations militaires actuelles sur le terrain, le chef du gouvernement est sans équi-

voque : «nous avons décidé...que nous allons reprendre notre pays en main.



Ceux qui veulent discuter et négocier, on a un ministère chargé de la réconciliation. Vous venez, vous

discutez avec eux. Si vous voulez la paix, nous sommes un pays de paix. Mais nous accepterons plus

jamais que des groupes d’individus de l’extérieur sponsorisés par des forces et des pays étrangers

viennent s’imposer aux maliens... »



Pour l’histoire, nous avons retranscrit son discours pour vous.