Mali : L'Armée à la porte de Kidal Publié le mardi 14 novembre 2023 | L'Essor

Les Forces armées (FAMa) continuent de débusquer les terroristes aux abords de la ville de Kidal et poursuivent leur mission régalienne de restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ce, dans le cadre de leur mouvement stratégique déclenché le jeudi dernier dans la Région de Kidal.



Dans cette poussée victorieuse, la puissance des actions aéroterrestres combinées ont permis aux Forces nationales de gagner du terrain en détruisant les dernières poches de résistance des ennemis de la paix, a indiqué lundi un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa). « Ce soir, lundi 13 novembre 2023, les dernières poches de résistances des groupes armés terroristes tombent les unes après les autres », annonce la note de la Dirpa.

Face à cette situation de pression sur les Groupes armés terroristes, l'état-major général des Armées appelle les populations à ne pas céder à la panique et exhorte les habitants à arrêter les actes de pillage et de vandalisme dans la ville de Kidal.

Pour rappel les FAMa dans leur progression vers la capitale de l'Adrar des ifoghas, ont déjoué une série d'embuscades de la coalition des GAT dans les zones accidentées de la 8è région administrative du pays, rapporte la Dirpa dans une note d'alerte sur les réseaux sociaux.



<< Au cours de leur avancée sur Kidal, la vigilance des FAMa a permis de détruire, ce jour du 13 novembre 2023, un véhicule blindé de la Minusma, bourré d'explosifs, détenu par les terroristes », précise le communiqué de la Dirpa. Ainsi, les opérations aéroterrestres coordonnées ont permis à nos militaires de briser et réduire avec une remarquable précision et sans difficultés majeures la résistance des GAT pendant une série d'escarmouches de petites intensités, a souligné le service de communication de l'Armée.



En cette circonstance de guerre informationnelle marquée par les velléités propagandistes visant à ternir l'image de notre outil de défense, la haute hiérarchie militaire rassure les populations que les FAMa progressent avec professionnalisme vers Kidal. Mais surtout, qu'elles disposent à cet effet, de ressources nécessaires y compris la réserve d'emploi des forces pour l'atteinte des objectifs et minimiser les dommages collatéraux.



La reprise du contrôle de la ville de Kidal des mains des groupes narco-séparatistes est un objectif clairement affiché et assumé par les autorités de la Transition et savamment mis en exécution par les FAMa.

Aboubacar TRAORE