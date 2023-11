La grande bévue de Mr Sebastien Lecornu ministre des armées de la République française - abamako.com

News Politique Article Politique La grande bévue de Mr Sebastien Lecornu ministre des armées de la République française Publié le mardi 14 novembre 2023 | Le Républicain

Mr. Sébastien Lecornu vient de commettre une grande bévue en annonçant à la face du Monde qu’il s’emploiera désormais à procéder à une partition du Mali en deux, voire davantage de fragments : le Mali, le Maasina, l’Azawad !



Faut-il lui en vouloir ?



Il se serait produit un jour une scène dans la Sainte Dina de Hamdallaye : une femme en courroux vient se plaindre de son mari devant Sékou Ahmadou, le Commandeur des croyants. Elle lui attribue tous les défauts de la terre et l’accable de tous les pêchers d’Israël.



Sékou Ahmadou écoute attentivement la Maîtresse de maison et s’adressant au JOM GALLE (le propriétaire de la concession) : Et toi, quelle est ta version des faits ?



Commandeur des croyants, tout d’abord « O SAFI», entendez, elle est sotte !

Le Commandeur des croyants solennel, dit : ça suffit!!! Je prononce le divorce ; vous pouvez vous séparer ; il est difficile de vivre ensemble quand le compagnon est sot ou la compagne est sotte !

Et pourtant Sébastien Lecornu est réputé avoir un Q.I (un Quotient Intellectuel) très élevé !



Les maliennes et les maliens sont en droit d’en douter vu les efforts qu’il a déployés devant le SENAT français lors de son audition le 11 octobre 2023 pour le convaincre et le persuader de l’accompagner dans sa volonté affirmée de disloquer le Mali.



Quel gaulois aimerait entendre que les Bretons, les Normands, les Vendéens, les Chouans en quelque sorte ont repris les armes et que la guerre de l’Ouest de la France pour l’Indépendance des années 1792 a recommencé. !!!



Que l’Amenokal Firhoun en visite dans l’Ile de la beauté s’est écrié ; Vive la Corse Libre et Souveraine.



Qui plus est, ce gaulois serait-il plus heureux d’apprendre que l’Alsace et la Loraine ont décidé de se rattacher à l’Allemagne !?



Dans l’euphorie générale qui a accueilli l’arrivée de l’opération spéciale militaire Serval menée au Mali par l’Armée française lancée en janvier 2013 et achevée en juillet 2014 lorsque les forces engagées dans le pays, ont intégré un dispositif régional : l’opération Barkhane ; et lors de la réception dans le délire du chef suprême des Armées françaises le Président François HOLLANLDE, il y avait aussi des citoyennes et des citoyens maliens, qui étaient tristes et pleins d’interrogations.



Tristes d’être en ce bas monde pour assister à un jour où un Président de la République du Mali appelle au secours l’ancienne puissance coloniale pour recouvrer l’intégralité du Territoire National, arrachée par des Indépendantistes maliens et les combattants au nom de l’Islam.



Pleins d’inquiétudes et d’interrogations par ce que se demandant s’il est exact que le Président Nicolas SARKOZY a conclu un marché avec la garde prétorienne du Colonel Mouammar Kadhafi guide de la révolution libyenne ; exact que SARKOZY a remis le dossier sur la reconquête du Mali à son successeur François HOLLANDE ?



Les interrogations sont devenues plus fortes quand les FAMa ont été stoppées à Anéfis alors que Serval avançait en direction de Kidal avec seulement le contingent de l’armée tchadienne. Ces interrogations ont du reste fait déjà l’objet de publications.



L’évolution de la situation politique et sécuritaire de leur pays a davantage instruit les Maliens avec la série d’incidents diplomatiques : le remplacement de Serval par la force Barkhane à l’insu de la majorité des maliens et des maliennes ; le départ de l’Ambassadeur de France et celui précipité de la force Barkhane dans une situation conflictuelle ; les discours explosifs du Premier Ministre Dr. Choguel Kokala MAIGA et de ceux du Ministre d’Etat, Premier Ministre par Intérim, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Col Abdoulaye Maiga puis du Ministre des Affaires Etrangère, Son Excellence Abdoulaye Diop ; les répliques souvent maladroites et pleines d’injures d’Emanuel Macron, de Jean-Yves Le Drian et de Florence Parly ont fini de tendre les relations entre le Mali et la France officielle.



La récente prestation du Ministre des Armées de la République Française n’est pas de nature à favoriser la sérénité des relations entre les peuples de France et du Mali dont certains citoyens du reste sont de double nationalité.



En outre, les propos de Monsieur Lecornu créditant la thèse du deal conclu entre SARKOZY et les responsables de la garde prétorienne de Mouammar Kadhafi plus haut évoqué ! A savoir cette garde prétorienne laisse Kadhafi à son triste sort et la France permet aux Kel tamasheq de l’Adraar, qui ont une histoire, une langue, une culture, d’avoir un Territoire, un Etat, une Nation, car constituant un Peuple !



Espérons que la pression des démocrates, des républicains, des internationalistes et progressistes de France et du Mali amènera les autorités des deux (02) pays à savoir raison garder et à comprendre que les destins des peuples et de leurs deux pays bien que de continents différents, sont liés à jamais ! C’est ma conviction intime et profonde !



En entendant Mr Sébastien Lecornu parler devant la IIème Chambre de la République française dont le Président assure l’intérim du Président de la République en cas d’empêchement définitif, les maliennes et la maliens ont été tentés de surnommer ce Ministre des Armées, Sébastien « Lebiscornu » semeur de zizanies entre les peuples.



Aux maliennes et aux maliens de relever le Défi : Pas seulement avec le sens de la Dérision et de l’humour ! Pas non plus uniquement militairement ; mais avec beaucoup d’imagination, une capacité d’innovation, de créativité, d’inventivité. Surtout en se débarrassant des idées fixes.



Le Mali est Un et Indivisible, c’est vrai, et j’y adhère fortement. Mais il est pluriel politiquement, sociologiquement, linguistiquement, sur les plans confessionnel, des Us et Coutumes. Il y a une disparité économique criarde. Il faut en tenir compte.



La République Fédérale Allemande est une et indivisible, de même que les Etats Unis d’Amérique, la République Fédérale du Nigeria, la Confédération Helvétique !



Que la sainte horreur actuelle d’une partie des hommes politiques et penseurs maliens du mot Fédération ne nous empêche pas de réfléchir et de réfléchir profondément à comment réunir les conditions solides d’avoir un Mali Un et Indivisible !



Bamako, le 08 novembre 2023



Pr. Ali Nouhoum DIALLO,

Ardent patriote, mais francophile



Ancien Président de l’Assemblée Nationale du Mali et du Parlement de la CEDEAO



Grand Officier de l’Ordre National du Mali