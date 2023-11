Éducation nationale : le ministre appelle les grévistes aux dialogues - abamako.com

Le Ministre de l'Éducation nationale a dans un communiqué dont aBamako.com a eu copie, exprimé son regret face à la reconduction du mot d'ordre de grève par les associations de promoteurs d'écoles privées de l'Enseignement secondaire.



Dans le communiqué daté de ce mardi 14 novembre 2023, le ministre a relevé que malgré les efforts déployés par le gouvernement, « les associations de promoteurs d'écoles privées de l'Enseignement secondaire ont reconduit leur mot d'ordre d'arrêt de travail de 120 heures à compter du lundi 13 novembre 2023. »



Sur un reliquat de 3 499 467 000 francs CFA à régler au niveau du District de Bamako, le Ministre de l'Économie et des Finances a pris l'engagement de verser immédiatement deux milliards (2 000 000 000) francs CFA dès l'établissement des mandats par les services compétents. Ce qui devrait permettre, selon le ministre, aux associations de sursoir à leur grève.



Face à cette situation, le Ministre de l'Éducation nationale réaffirme son appel au dialogue et encourage la préservation des intérêts des enfants du Mali. La priorité demeure la recherche de solutions constructives pour garantir la continuité de l'éducation et le bien-être des apprenants.



F.Y