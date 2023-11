Lutte contre le terrorisme: le Président Malien annonce la libération de Kidal - abamako.com

Lutte contre le terrorisme: le Président Malien annonce la libération de Kidal Publié le mardi 14 novembre 2023

Lutte contre le terrorisme: le Président Malien annonce la libération de Kidal

Dans un message adressé à la nation ce mardi 14 novembre 2023, via son compte X (ancien Twitter) le président du Mali a annoncé la libération de Kidal.



« Mes chers compatriotes, en application de la résolution 2690 (2023) des NU, aujourd’hui 14/11/23, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos FAMAs, un raid à été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux GAT. », a déclaré le Colonel Assimi GOÏTA.



Le président de la Transition a exprimé sa gratitude envers Allah et a souligné que ces opérations menées au cours des derniers jours, ont infligé des pertes significatives aux Groupes Armés Terroristes (GAT).



Cependant, il a rappelé que la mission n'est pas encore terminée et qu'elle vise à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire, en conformité avec les résolutions du Conseil de Sécurité.



L'occupation de Kidal par nos forces armées et de sécurité représente un jalon important dans cette quête pour rétablir la stabilité et la souveraineté du Mali, a-t-il indiqué.



Le président a rendu hommage aux victimes civiles et militaires, soulignant le sacrifice ultime de ceux tombés au champ d'honneur. Il a également salué la résilience du peuple malien face aux défis.



