Le Gouvernement burkinabè salue la reprise de la ville de Kidal par l’armée malienne - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Gouvernement burkinabè salue la reprise de la ville de Kidal par l’armée malienne Publié le mardi 14 novembre 2023 | aBamako.com

© Présidence du Faso par DR

Coopération Burkina Faso-Mali : tête-à-tête entre le Colonel Assimi GOITA et le Capitaine Ibrahim TRAORE à Saint Pétersbourg

Tweet





Dans un communiqué, le Gouvernement burkinabè se réjouit de la libération de Kidal après plusieurs années sous lejoug des terroristes. Ce 14 novembre 2023 les Forces armées maliennes (FAMa) ont reprisKidal et brisé la chape de plomb longtemps maintenue sur les populations par une horded'obscurantistes. Avec cette victoire d'étape, importante vers la libération totale du pays, c'estun jour nouveau qui se lève pour les populations du septentrion malien et pour le Mali dans sonensemble.



Le Gouvernement burkinabè salue cette reprise de la ville de Kidal et rend un vibrant hommageaux hommes et aux femmes qui se sont engagés corps et âme pour rendre cette victoire possible.Il s'incline devant la mémoire de tous les combattants de la liberté et de la souveraineté qui ontconsenti le sacrifice suprême pour que vive le Mali, un et indivisible, et souhaite promptrétablissement aux blessés.



Le Gouvemement du Burkina Faso réaffirme son soutien indéfectible au Gouvernement et aupeuple frère du Mali, à cette étape charnière de la lutte contre le terrorisme dans notre espacesahélien, un combat dont la finalité est d'offirir à nos peuples une autre perspective que l'horizonde ténèbres dessiné et planifié par les terroristes et leurs soutiens intemationaux.



Certes il reste encore du chemin à parcourir pour la reconquête de l'intégrité territoriale de nosEtats, mais nous mènerons ces combats ensemble, notamment dans le cadre de l'Alliance desEtats du Sahel (AES) pour remporter une victoire définitive contre la barbarie et la terreur etasseoir les fondements d'une paix, d'une sécurité et d'une stabilité durables au Sahel.



Le Porte-parole du Gouvernemenl