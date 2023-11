Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) / Attaye Ag Mohamed : "Nos forces ont décidés de se retirer de Kidal et de se réorganiser.’’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) / Attaye Ag Mohamed : "Nos forces ont décidés de se retirer de Kidal et de se réorganiser.’’ Publié le mardi 14 novembre 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Conférence de Bamako sur le vivre-ensemble

Bamako, Le 27 décembre 2019 l`organisation "Nouvelle chance" a organisé une conférence sur le vivre-ensemble à l’Acropole de l’Etudiant sur la Colline du savoir à Badalabougou Tweet

Lors d’une brève allocution sur twitter, le chargé du suivi de l’accord de paix au sein de la CMA (Coordination des mouvements de l’Azawad, ex-rebelles indépendantistes en 2012) et des relations diplomatiques du CSP (Cadre stratégique permanent, qui rassemble les groupes armés de la CMA et de la Plateforme a indiqué que, des combats de contact n’ont eu lieu qu’à deux reprises depuis l’ouverture d’une opération sur Kidal.



Selon lui, leurs forces qui ont décidé de se retirer et se réorganiser à cause de l’utilisation de drones, d’obus de manière permanentes sur leurs positions, restent intacts avec son commandement politique, militaire et politique. Il ajoute que pendant ces deux contacts, les forces armées maliennes ont été stoppées.



Rappelons que cette annonce de Attaye AG Mohamed intervient après la prise de la ville stratégique de Kidal après d’intenses combats selon l’état major de l’armée malienne.