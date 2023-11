Police nationale : La valse des commissaires - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Police nationale : La valse des commissaires Publié le mercredi 15 novembre 2023 | Mali Tribune

© aBamako.com par Dr

Cérémonie de prestation de serment de nouveaux Commissaires et Officiers de Police Nationale

Le président de la Transition, Chef Suprême des Armées, le Colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de sortie de la 17è promotion des Elèves Commissaires et de la 22è promotion des Officiers de la Police Nationale. C’était à l’Ecole Nationale de Police Amadou Touré dit Ghandi Tweet

La police nationale du Mali vient de connaitre un vaste mouvement de commissaires. Dans une décision prise le 6 novembre, le directeur général, Soulaïmane Traoré, a procédé à plusieurs nominations à travers l’ensemble du pays qui ont notamment concerné la direction générale de la police nationale, les directions régionales de Bamako, Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Nioro du Sahel, Dioïla, Bougouni, Koutiala, Kita, Nara, San, Bandiagara, Douentza ainsi que plusieurs autres directions, compagnies et services policiers. Au total, plusieurs centaines de policiers ont été touchés par ces affectations. Désormais militarisés, les agents de la police nationale faisant l’objet de la décision ont été appelés à rejoindre leur poste d’affectation avant le 20 novembre 2023.



Justice : Téléphone égal disqualification



Dans le cadre de la tenue du concours de recrutement des greffiers en chef, le ministère de la Justice a mis en place plusieurs mesures contraignantes. Au-delà de la non-tolérance d’un retard de plus 15 minutes après le démarrage des épreuves, aucun candidat n’était autorisé à se munir d’effets personnels tels que les journaux, brochures, écrits de toute sorte, téléphone ou tout autre support électronique. Soumis à des fouilles corporelles, le candidat malheureux trouvé en possession de l’un de ces effets, même sur le site du concours, à plus forte raison dans la salle était “immédiatement exclu et disqualifié”. Selon le ministre Mamoudou Kassogué, ces mesures s’inscrivent dans le cadre du respect de la décision portant règlement intérieur dudit concours.



Sport : Moussa Mara, grand supporter du Réal Madrid ?



Ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara serait un grand passionné du sport en général, du football et du Real Madrid en particulier. Lors d’une de ses récentes visites au Nigeria, l’ancien candidat du parti Yéléma à la présidentielle a levé un coin du voile sur son club préféré à l’international. “Pendant mon séjour au Nigeria, j’ai eu l’honneur et le plaisir d’avoir des échanges approfondis avec Son Excellence Olusegun Obasanjo chez lui à Abeokuta. Cet immense leader, encore très impliqué sur toutes les questions majeures de l’heure, à plus de 86 ans, m’a prodigué de nombreux conseils relatifs à nos démarches au bénéfice de nos compatriotes. Nous avons discuté de la situation socio politique de nos pays ainsi que des évolutions géopolitiques internationales et avons partagé nos analyses en tant que membres, tous les deux, du club de Madrid”, a révélé l’ancien maire de la Commune IV de Bamako. Même s’il n’a pas complètement dévoilé le nom de ce club de Madrid, l’on sait quand même que le plus grand club de la capitale espagnole est le Real Madrid qu’un grand nombre de leaders admirent.



Santé : les ordres en conclave à Bamako



La 2e édition du Salon international de la santé “Kènèya Expo” a eu lieu en semaine passée à Bamako. L’évènement a regroupé 28 pays dont l’Algérie, pays invité d’honneur. Selon les organisateurs, le choix algérien s’explique par son “expertise avérée en matière de production pharmaceutique”, quand on sait que le thème retenu était “Industrie et production locales pour une production universelle”. Ainsi, du 9 au 11 novembre à Bamako, “Kènèya Expo” a réuni tous les ordres du secteur de la santé, notamment les médecins, pharmaciens, infirmiers, sage-femme, radiothérapeutes pour débattre de la problématique du développement de la production de médicaments au plan national. A cet effet, en plus des expositions sur le savoir-faire, plusieurs panels ont été organisés.



Rassemblées par



Alassane