Ça se passe au Grin : Et nos 59 citernes ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Ça se passe au Grin : Et nos 59 citernes ? Publié le mercredi 15 novembre 2023 | Mali Tribune

© aBamako.com par FS

Les jeunes de Kolokani bloquent la circulation

Les jeunes de Kolokani ont bloqueé la circulation aux véhicule sur la route Nationale No3 pour manifester leur colère face à l`état de la route Bamako-kolokani, le Mardi 18 Septembre 2018. Tweet

Les membres du grin s’impatientent du résultat des enquêtes sur les 59 citernes dont la disparition avait été annoncée par Madame le ministre de l’Energie et de l’Eau. Ils croient que cette affaire est très complexe pour que ça prenne un tel retard au regard de la réputation du ministre qui est en jeu.



A leurs yeux, le nombre de citernes déclarées disparues est top volumineux pour que leur trace soit introuvable.



Certes, au grin les membres disent avoir eu écho de l’interpellation récente de certains cadres de l’EDM au Pôle économique national et financier. Mais pour eux, cela, n’est rien à côté de la disparition de 59 citernes en quatre jours.



Les membres pensent que Madame le ministre a intérêt que ce résultat des enquêtes soit dévoilé au plus vite et que les voleurs desdites citernes soient identifiés, sinon la démission sera la seule porte de sortie honorable pour elle.







Ibrahima Ndiaye