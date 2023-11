Housseini Amion Guindo, Président de la CODEM : « Les affrontements armés entre les FAMa et le CSP-PSD renforcent logiquement le JNIM et l’EIGS dans leurs funestes desseins » - abamako.com

Housseini Amion Guindo, Président de la CODEM : « Les affrontements armés entre les FAMa et le CSP-PSD renforcent logiquement le JNIM et l'EIGS dans leurs funestes desseins » Publié le mercredi 15 novembre 2023

Dans un contexte où le Mali fait face à une crise multidimensionnelle sans précédent, le parti Convergence pour le Développement du Mali (CODEM) vient avec une proposition audacieuse lors de sa réunion extraordinaire du 8 novembre 2023. Le président de la CODEM, M. Housseini Amion Guindo, a dirigé la session qui avait comme ordre du jour les enjeux socio-politiques, économiques et sécuritaires actuels du pays.



La CODEM a souligné une détérioration alarmante de la situation socio-économique, exacerbée par une crise énergétique, une insécurité généralisée, et des affrontements entre le Gouvernement de Transition et une faction du CSP-PSD. La violence, devenue presque banale, engendre un lourd tribut en vies humaines, réfugiés, et déplacés internes. Le parti réaffirme son soutien à l’armée malienne dans sa lutte contre le terrorisme.



Dans sa déclaration, la CODEM avance que la solution cruciale pour sortir de ces crises réside dans l’organisation rapide d’élections transparentes.



Pour le parti, cette démarche permettrait au Mali de rétablir un ordre constitutionnel normal, de renouer avec ses partenaires internationaux, de relever des défis majeurs, et d’entamer un processus de réconciliation nationale.



Contre l’idée d’un cessez-le-feu avec le CSP-PSD, la CODEM est convaincue que cela renforcerait la posture d’hommes d’État de la Transition, plutôt que de l’affaiblir. Le parti met en garde contre le focus excessif sur le CSP-PSD, soulignant que l’hydre terroriste étend son influence à travers tout le territoire.



La CODEM identifie également la crise énergétique comme un défi majeur, résultant de plusieurs années de politiques inadéquates. Cependant, le parti est réaliste quant à la capacité limitée d’un gouvernement de transition à entreprendre une réforme structurelle profonde.



En proposant les élections comme antidote aux crises actuelles, la CODEM offre une perspective claire sur la voie à suivre pour le Mali. L’organisation d’élections transparentes, selon le parti, est le moyen essentiel pour restaurer la stabilité, renouer avec la communauté internationale, et inaugurer une ère de réconciliation nationale. Reste à voir comment cette proposition sera accueillie et mise en œuvre dans le contexte politique complexe du Mali.



Adama Coulibaly