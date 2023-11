Après 11 ans d’absence, de sang et de larmes versés: Kidal ! Nous y sommes, nous y resterons ! - abamako.com

Après 11 ans d'absence, de sang et de larmes versés: Kidal ! Nous y sommes, nous y resterons ! Publié le mercredi 15 novembre 2023 | Nouvel Horizon

Reprise de Kidal par les FAMa

Que de temps perdu, que de sang versé, que de larmes coulées mais nous y sommes enfin ! Onze ans après avoir été brutalement arrachée par les « terro-independantistes », Kidal la belle est revenue sous l’autorité du seul État souverain qu’est le Mali ! L’unité restaurée ! C’est une joie inégalée qui a vibrée dans les cœurs de tous ceux qui, plus d’une décennie durant ont dû subir l’acharnement d’une poignée d’hommes qui n’avaient d’autres ambitions qu’asservir toute une nation a leur bon vouloir. C’est donc fini. Il aura fallu du temps, des coups d’états, du sang versé et des sacrifices, mais nous y sommes enfin. Kidal est au Mali et restera au Mali. Kidal est de retour grâce au courage et a la persévérance du colonel Assimi Goïta et ses frères d’armes. Kidal ou l’unité (…)



Awa Chouaïdou TRAORE – NOUVEL HORIZON