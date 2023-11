Mamadou Ismaïla Konaté : "La CEDEAO peine à se faire entendre" - abamako.com

News Politique Article Politique Mamadou Ismaïla Konaté : "La CEDEAO peine à se faire entendre" Publié le mercredi 15 novembre 2023 | AFP

Présentation du livre de Mamadou Ismaïla Konaté

L`ancien Ministre, Mamadou Ismaïla Konaté à présenté son livre "Justice en Afrique" le É( Janvier 2019 au parc national. Tweet

Mamadou Ismaïla Konaté, avocat et ancien ministre malien de la Justice était l'invité d'Africa. Au micro de Salah-Eddine Gakou, il évoque la situation de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).

13 novembre 2023 à 15h41 par Salah-Eddine Gakou



Catherine Colonna, en visite à Abuja au Nigeria a déclaré avoir discuté avec son homologue nigérian Yusuf Tuggar du soutien à apporter à la Cedeao pour rétablir l'ordre constitutionnel au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

"Nous constatons que les calendriers de transition n'ont pas été respectés et que l'insécurité s'aggrave", a-t-elle déclaré. "Nous devons faire mieux et nous serons là pour soutenir les efforts de la Cedeao. La situation ne peut pas rester en l'état sans nuire à l'avenir des populations".



La ministre française n'a pas donné plus de détails sur la manière dont son pays appuiera les efforts de l'organisation ouest-africaine.



Mamadou Ismaïla Konaté aborde également le rôle de médiation du Togo dans la sous-région. L'ancien ministre malien de la Justice répond aux questions de