Abdoulaye Diop, Chef de la diplomatie : ''Les sacrifices consentis n'ont pas été vains'' Publié le mercredi 15 novembre 2023

Lecture de communiqué conjoint Mali-Qatar

Bamako, le 21 décembre 2017 au Pavillon présidentiel de l`Aéroport International Modibo Keita Bamako-Sénou. Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale S E. Abdoulaye DIOP





Hommage à nos vaillantes forces armées maliennes et aux plus hautes autorités maliennes pour cette avancée considérable dans le sens du recouvrement de la souveraineté nationale, l’intégrité du territoire et le renforcement de l’unité nationale. Cette avancée démontre la pertinence des choix stratégiques opérés par le Mali. Les sacrifices consentis n’ont pas été vains.



La reprise des emprises de la MINUSMA y compris dans la région de Kidal a été opérée conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 2690 (2023) du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Notre pays poursuivra son engagement dans la lutte contre le terrorisme ainsi que son action pour la paix, la réconciliation, la consolidation de l’unité nationale et la stabilité dans la région.