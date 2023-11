ADEMA : ‘’Cette reconquête de Kidal symbolise la souveraineté retrouvée du Mali’’ - abamako.com

ADEMA : ''Cette reconquête de Kidal symbolise la souveraineté retrouvée du Mali'' Publié le mercredi 15 novembre 2023

L'Adema-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adema-PASJ) salue la reconquête de Kidal par les Forces Armées Maliennes (FAMa), ce mardi 14 novembre 2023, à travers un communiqué officiel lu sur les antennes de la radiodiffusion télévision nationale (ORTM). Cette reconquête effective de Kidal symbolise la souveraineté retrouvée du Mali sur l'ensemble de son territoire national et l'amorce de la stabilite du Sahel.



L'Adéma-PASJ note que ces opérations militaires rentrent dans le cadre de la mission régalienne de sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali et de la mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, afin d'éradiquer toutes menaces terroristes et irredentistes au Mali.



L'Adéma-PASJ soutient pleinement les efforts et les sacrifices consentis par les Autorités de la Transition et les FAMa pour reconquérir la région de Kidal, et la libérer des terroristes et des séparatistes.

L'Adéma-PASJ exhorte les Autorités de la Transition à poursuivre les opérations de sécurisation du territoire national et la stabilisation du nord de notre pays.



L'Adema-PASJ encourage les Autorités de la Transition à redéployer l'administration dans toutes les zones libérées, à réhabiliter les infrastructures de base et à créer un environnement propice au retour et à la réinstallation des populations réfugiées et déplacées.



L'Adéma-PASJ exige le désarmement sans condition de toutes les entités non-étatiques au Mali, en particulier la Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA), et de l'affirmation par les groupes du CSP-PSD de leur ferme attachement au respect de l'unité et de l'intégrite territoriale du Mali.



L'Adéma-PASJ salue le professionnalisme des FAMa dans la conduite des opérations militaires et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes civiles et militaires.



L'Adema-PASJ en appelle à la communauté internationale, à tous les Amis du Mali, à apporter leur soutien aux Autorités de la Transition et aux FAMa dans la lutte pour le recouvrement de l'intégrité du territoire national, contre le terrorisme et pour la sécurité des habitants de Kidal et de leurs biens

Vive le Mali souverain, uni et réconcilié!

Bamako, le 14 novembre 2023

Le Comité Exécutif

