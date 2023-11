M5-RFP : le rêve de tout un Peuple accompli - abamako.com

M5-RFP : le rêve de tout un Peuple accompli Publié le mercredi 15 novembre 2023

Le Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) a suivi avec intérêt, fierté et patriotisme, les étapes de récupération par nos FAMa des emprises militaires, jadis occupées par la MINUSMA dont les manoeuvres impromptues, irresponsables et injustifiées violent les termes des conclaves avec l'Etat malien.

Rappelons que l'Espoir immense suscite par la lutte du Peuple incarné par le M5-RFP et qui a abouti à la montée en puissance de nos Forces de Défense et de Sécurité, vient d'être comblé ce jour 14 novembre 2023 par l'héroïsme et le patriotisme des FAMa. Toutes nos félicitations à la hiérarchie militaire. En effet, le Mali qui, depuis 2012 avait perdu le contrôle de la région et de la ville de Kidal, conquiert en main de maître son autorité et son intégrité territoriale sur l'ensemble du territoire national.



Le M5- RFP salue avec déférence le Peuple malien pour son soutien constant à la Transition et aux Forces de Défense et de Sécurité tout au long du processus de reconquête de l'intégrité territoriale, de la souveraineté intérieure et extérieure du Mali.



Le M5-RFP, tout en condamnant la politique de deux poids deux mesures de l'ONU, affirme de façon vigoureuse son soutien indéfectible aux Autorités de la Transition et communie avec son Armée dans ces moments pleins d'adversités mais riches en gloire.



Le Comité Stratégique rappelle à l'opinion nationale et internationale que les Autorités de la Transition, ont accompli aujourd'hui le rêve de tout un Peuple, à travers la restauration de la souveraineté et de l'intégrité du Territoire national qui s'inscrit en lettre d'or dans les 10 points et 17 mesures du Mouvement M5-RFP dont la mise en œuvre a nécessité la Rectification de la Transition.



Le M5-RFP, exhorte les Autorités de la Transition à tout mettre en œuvre pour pérenniser les acquis de cette restauration de notre souveraineté, de notre dignité, de notre honneur et l'intégralité de notre Territoire.



Le M5-RFP, salue les efforts de reconstruction nationale des Autorités de Transition et engage le Peuple malien à demeurer mobilisé pour un Mali Uni, Souverain et Prospère.



Vive la Transition,



Vive les FAMA,



Qu'Allah Bénisse le Mali et Protège les Maliens!



Bamako, le 14 novembre 2023